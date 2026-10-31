İzmir Atatürk Lisesi 140 yıllık eğitim mirasını geleceğe taşıyor

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Temelleri 1886 yılında "İzmir Mekteb-i İdadisi" olarak atılan, bünyesinden başbakanlar, bakanlar ve sanatçılar çıkaran İzmir Atatürk Lisesi, 140 yıllık köklü tarihini ve eğitim mirasını geleceğe taşıyor.

Anadolu Ajansının "Asırlık Mektepler" isimli dosya haberinde, yetiştirdiği tarihi şahsiyetler ve Konak Meydanı'ndaki ilk binasından Çalgıcıbaşı mevkisindeki tarihi taş yapısına uzanan kurumsal dönüşümüyle İzmir Atatürk Lisesi ele alındı.

Okulun eski öğrenci ve öğretmenleri arasında eski başbakanlardan Şemsettin Günaltay, Şükrü Saracoğlu, eski genelkurmay başkanlarından Kazım Orbay, Memduh Tağmaç, dört milli eğitim bakanı, Türkiye'nin olimpiyatlarda temsil edilmesini sağlayan ve ülkenin ilk beden eğitimi öğretmenlerini yetiştiren Selim Sırrı Tarcan, yazar ve şairler Halid Ziya Uşaklıgil, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Necati Cumalı, Ahmet Haşim gibi isimler yer alıyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün iki kez ziyaret ettiği İzmir Atatürk Lisesi, bünyesindeki İzmir Eğitim Tarihi Müzesi ile de zengin arşive ev sahipliği yapıyor.

Okul 1880'li yılların ortasında, bugünkü İzmir Valiliği binasının bulunduğu bölgede 5 yıllık eğitim verecek şekilde kuruldu. Tanzimat'ın açtığı yenileşme hareketlerinin eğitimdeki yansımalarına paralel kurulan okulun eğitim süresi, kuruluşundan birkaç yıl sonra yedi yıla çıkarıldı. İzmir Mekteb-i İdadisi, İzmir Mekteb-i Sultanisi, İzmir Birinci Mekteb-i Sultanisi, İzmir Erkek Lisesi, İzmir Birinci Erkek Lisesi isimleriyle hizmet veren okul, 1942 yılında İzmir Atatürk Lisesi adını aldı.

İzmir'in işgal edileceği haberi duyulduğunda vatanseverlerin ilk toplandığı yer olan lisede, genç öğretmen Mustafa Necati'nin çağrısıyla Redd-i İlhak Cemiyeti kuruldu. İşgalden önce düzenlenen protesto mitinginin bildirilerini dağıtan sultani öğrencileri, 15 Mayıs 1919'da Yunan birliklerince okuldan çıkarılarak gemilerde ve depolarda gözaltına alındı. Mektep, 1920 yılının kasım ayında kapatıldı.

Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının ardından İzmir Maarif Müdürlüğüne atanan Vasıf Çınar, eski kadroyu kente taşıyarak okulun yeniden açılmasını sağladı. İzmir yangınından kurtulan ender yapılardan olan Çalgıcıbaşı mevkisindeki neoklasik tarzda inşa edilen bina onarılarak 1922 yılının ekim ayında öğretime başlandı. Kurum, Cumhuriyet'in ilanından kısa süre önce tüm sultanilerle birlikte liseye dönüştürülerek "İzmir Erkek Lisesi" adını aldı.

"Atatürk'ün kara tahta başındaki incelemesi hafızalara kazındı"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, okulu 1925 ve 1931 yıllarında iki kez ziyaret etti. 1 Şubat 1931'deki ziyarette derslikleri gezen Atatürk'ün kara tahta başındaki incelemesi hafızalara kazındı. Okul, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 1942 yılındaki ziyaretinin ardından gönderdiği telgrafla "İzmir Atatürk Lisesi" adını aldı.

Anadolu Lisesi statüsü kazanan kurum, tarihi geçmişi dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığının özel izniyle adında "Anadolu" ibaresini kullanmıyor.

"Özel Program" ve "Proje Uygulayan Eğitim Kurumları" arasında yer alan İzmir Atatürk Lisesi, İngilizce, Almanca ve Fransızca hazırlık sınıflarıyla beş yıllık eğitim modeli uyguluyor.

İzmir Atatürk Lisesi Müdürü Yasin Hiçyılmaz, AA muhabirine, okulun 1886 yılında vilayet binasının bulunduğu mevkide eğitime başladığını belirterek, 140 yıldır faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü aktardı.

Okulun tarihi kimliğine dikkati çeken Hiçyılmaz, "Hafızalara Atatürk'ün ders anlatırken yansıyan karesi, tam da hizmet verdiğimiz binanın içerisindeki bir derslikte çekildi. O anlamda okulumuz büyük önem taşımaktadır. Okulumuz uzun yıllar sadece erkek öğrencilere hizmet veren bir okul oldu. Ardından kız ve erkek karma eğitime geçildi. Öğrencilerimiz gündüzlü eğitimin yanında pansiyon imkanlarından da faydalanıyor." dedi.

"Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerimiz geliyor"

Okulun fiziki imkanları ve öğrenci kapasitesine değinen Hiçyılmaz, şunları kaydetti:

"Şu anda 1200'e yakın öğrencimize hizmet verilmekte. 9 farklı binada, içerisinde kız ve erkek pansiyonu olmak üzere yaklaşık 33 dönümlük kampüs içerisinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 95 öğretmenimiz, laboratuvarlarımız, kütüphanemiz, açık ve kapalı spor alanlarımız, konferans salonumuzla öğrencilerimizin her alanda faydalanabileceği imkanlara sahibiz. Sadece İzmir'den değil, Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerimiz geliyor. Bu yıl merkezi yerleştirmede yüzde 0,51'lik dilimle Fransızca, yüzde 0,50'lik dilimle İngilizce ve yüzde 0,20'lik dilimle Almanca bölümlerine öğrenci kabul ettik. Bu yıl mezun ettiğimiz 265 öğrencimizle üniversiteye yerleştirmede yüzde 70 başarı sağladık."

Kaynak: AA