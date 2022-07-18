İzmir Aliağa'da sökülecek 'Asbestli gemi' sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Tüm Türkiye zehirlenebilir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Brezilya donanmasına ait NAe São Paulo adlı savaş gemisinin Aliağa'da sökümüne izin verilmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

BAKANLIK "BİR MAHSURU YOK" DEDİ

Bakanlık 20 Mayıs 2021'de TBMM'de verilen bir soru önergesine verdiği cevapta, Aliağa'da son beş yılda 714 geminin söküldüğünü ve bunun sonucunda yaklaşık 250 tonu asbest olmak üzere, 74 bin 325 ton tehlikeli atığın bertaraf edildiğini açıkladı. Söküm için gelecek olan geminin ise yaklaşık olarak 600 asbest barındırdığı ileri sürülüyor. Yalnızca bu gemide, Aliağa'da son 5 yılda sökülen 741 gemiden yüzde 140 daha fazla asbest bulunuyor.

"TÜM TÜRKİYE ZEHİRLENEBİLİR"

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği Başkanı Cafer Fidan, "Gemideki 600 ton asbest kesin bir rakam değil. Bu daha az veya daha fazla olabilir. Ancak bir başka sorun ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar. 714 gemi sökümü yapılıp 250 ton asbest bertaraf edildiği rakamı hiç gerçekçi değil. Hurda tamamen atık hale gelirse geri dönüşüm sektöründe çalışan herkes bu hurdalardan zehirlenir. Mevzuata uygun yapılmazsa tüm Türkiye zehirlenebilir" dedi.

BAKAN KURUM: TERS BİR DURUM OLURSA GERİ GÖNDERECEĞİZ

Büyük yankı uyandıran konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gelen gemide söylendiği gibi 900 ton değil, 9 ton asbest var. Gemilerin bu tür işlemleri uluslararası kurallara bağlıdır. Yani siz öyle kafanıza göre alamazsınız. Gemi Türkiye'ye gelmeden önce uluslararası kontrolden geçiyor. Ve sonuç uygun çıktı. Gemi uzun süre beklediği için iddialar üzerine biz uluslararası uzmanlara ayrıca incelettik. Basel Sözleşmesi'ne göre riskli bir durum tespit edilmedi. Böyle bir geminin sökümünü dünyada yalnız iki ülke yapabiliyor. Hindistan ve Türkiye'de Aliağa... Karar uluslararası hukuka göre alındı. AB Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü kapsamında uygun bulunarak tüm yükümlülükleri yerine getirdi. Gemi Türk karasularına girdiğinde ayrıca biz de kontrol edeceğiz. Ters bir durum olursa geri göndereceğiz" şeklinde konuştu.

100 BİNİN ÜZERİNDE TWEET ATILDI

Büyük tartışma yaratan olay sosyal medyanın da gündeminde... Konuyla ilgili kısa sürede 100 binin üzerinde tweet atıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın üzerinde 600 ton asbest bulunan Brezilya gemisine Aliağa'da sökümü için şartlı izin verdiğini öğrendim. Kararın iptali için gereken hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizden kimse kuşkusu duymasın" ifadelerine yer verdi.

İşte konuyla ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları;

Brezilya Donanmasına Ait nükleer enerjiyle çalış Uçak Gemisi İzmir Aliağa Limanına Getirilip Parçalanacakmış ve Bu Gemide 600 ton (kanserojen) asbest bulunuyor ve yakıtın söküm işlemi esnasında Ege Denizine zararı büyük olacak.

Hey haberiniz var mı? Brezilya'nın emekliye ayrılan uçak gemisi Sao Paulo İzmir/Aliağa'ya söküm için geliyor. Gemi 600ton civarında asbest içeriyor. Bu gemiyi Türkiye'de istemiyorum ben. Ve eminim kendine vatanseverim diyenler de istemiyordur(!?) Bunun gündem olması lazım.

Ölüm gemisi yola çıktı! Brezilya Donanması'na ait 'NAe São Paulo' uçak gemisi Aliağa'da sökülmek üzere iki römork ile çekilmeye başlanmış. Gemide 600 tondan fazla asbest olduğu ileri sürülüyor!

Brezilya'nın ölüm saçan savaş gemisinin sökümü Aliağa'da yapılmak isteniyor. Söküldüğü alanı asbeste ve daha birçok zehirli maddelere boğacak olan savaş gemisine karşı, sesimizi ve mücadelemizi yükseltelim!

Aliağa'da yaşıyorum, onlarca demir çelik fabrikası, rafineriler ve termik santral. Şimdilik hemen hemen her apartmanda bir kanser hastası var, mevcut gemi söküm tesislerinde neler dönüyor bilmiyoruz. Asbest ölüm fermanımız.

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