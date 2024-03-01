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İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, 107 göçmen yakalandı

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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, Dikili, Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında durdurulan 2 lastik bot ve fiber teknedeki 107 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, 107 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında 2 can salında düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgelere ekip sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 13'ü çocuk 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler Dikili, Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında ise durdurulan 2 lastik bot ve fiber teknedeki 54'ü çocuk 107 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Seferihisar Yunanistan Dikili İzmir Çeşme Dünya Güncel Haberler

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