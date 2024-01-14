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İzlanda'da yanardağ patladı, kasaba tahliye edildi

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İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patlaması nedeniyle, lavların ilerlediği Grindavik kasabası tahliye edildi. Bölgeden gelen görüntülerde lavların kasabaya doğru ilerlediği görüldü.

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Grindavik kasabası yakınlarında yanardağ patlaması meydana geldi. Yanardağdan püsküren lavlar nedeniyle kasaba tahliye edildi.

İzlanda'da Yanardağ Patlaması: Grindavik Kasabası Tahliye Edildi

YANARDAĞ LAV PÜSKÜRTMEYE BAŞLADI

İzlanda Meteoroloji Ofisinin (IMO) açıklamasına göre, Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patlaması, Grindavik kasabasının yakınlarında gerçekleşti. Kasabada meydana gelen depremlerin ardından yanardağın patladığı belirtilen açıklamada, kasaba sakinlerinin tahliye edildiği aktarıldı.

İzlanda'da Yanardağ Patlaması: Grindavik Kasabası Tahliye Edildi

KASABANIN ÇEVRESİNDE DUVAR ÖRÜLÜ

CNN'in haberine göre ise, İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Hjordis Gudmundsdottir, kasabayı lavlardan korumak için örülen duvarların dayanıklı olduğunu fakat lavların altyapıya zarar verebileceğini kaydetti.

İzlanda'da yanardağ patladı, kasaba tahliye edildi

REYKJANES YARIMADASI'NDAKİ YANARDAĞ PATLAMASI

IMO yaptığı açıklamada, 18 Aralık'ta Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağın patladığını belirtmişti. İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Vidir Reynisson, ülkede yayın yapan RUV televizyonundaki açıklamasında, magma akışına değinerek, olayın bölge için "büyük bir patlama niteliğinde olduğunu" ifade etmişti.

İzlanda'da Yanardağ Patlaması: Grindavik Kasabası Tahliye Edildi

İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım'da "acil durum" ilan edilmişti. Yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı. Ancak 22 Aralık 2023'te kasaba sakinlerinin evlerine dönmesine izin verildiği açıklanmıştı.

İzlanda'da Yanardağ Patlaması: Grindavik Kasabası Tahliye Edildi

Kaynak: AA / Güncel

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