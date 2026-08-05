İYİ Parti'den çerçeve yasa uyarısı: İmza atanlar yargılanmayı göze alsın

(TBMM) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Ak Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ile "çerçeve yasa"ya ilişkin yaptıkları toplantı sonrası ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bu yasaya imza atan herkes, mevcut ve yürürlükteki Türk Ceza Kanunu ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, fiili işledikleri tarih itibarıyla birçok suçtan yargılanmayı göze alacak" dedi.

Poyraz, AK Parti adına Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ile görüşmelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, yani milli egemenliğin tecelligahıdır. Her ne kadar AK Parti ve birlikte hareket ettiği siyasi partilerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Genel Kurulu ve onun fonksiyonlarını baypas etmeye ya da bütün süreçlerin dışında bırakmaya dönük bir tavrı olsa da biz hala milli egemenliğin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, onun tüzel kişiliğini ve ruhunu ayakta tutmak mecburiyetindeyiz.

O yüzden, iktidar partisinin bir yetkilisi görüşme talep ettiğinde biz de Parlamento'nun nezaket ve centilmenlik kuralları çerçevesinde bu talebi kabul ettik."

"BİR KISMINI CEVAPLADILAR, BİR KISMINI CEVAPLAMADILAR, BİR KISMINI CEVAPLAYAMADILAR"

Poyraz, AK Partili heyetin "çerçeve yasa"ya ilişkin yaptığı bilgilendirme hakkında, "Maddelere ilişkin olarak hangi maddelerin neleri kapsadığını ifade ettiler. Biz de o maddelere ilişkin bazı sorular sorduk. Çünkü benim mesleki branşım örgütlü suçluluk ve terör. Dolayısıyla bir ceza hukukçusu olarak merak ettiklerimi ve kanun yapma tekniği açısından bu hususlara dikkat edip etmediklerini sorduk. Bir kısmını cevapladılar, bir kısmını cevaplamadılar, bir kısmını ise cevaplayamadılar" ifadelerini kullandı.

Uğur Poyraz, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ve raporuna ilişkin, "Bu komisyonun kuruluşu hukuksuzdur. Komisyonun ortaya çıkardığı rapor; Cumhuriyet'i, üniter yapıyı, millet fikrini ve millet tanımını ortadan kaldıran bir rapordur. Yazamamışlar bu raporda. 'Terörist' diyememişler; 'örgüt mensubu' demişler. PKK terör örgütüne, 'terör örgütü' dememişler. 'Örgüt' demişler. Bu raporda bir tek satırda 'terör' kelimesi geçmiyor" diye konuştu.

"ÜÇ YASAYI BİR HAFTADA GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Poyraz, iktidarın üç yasayı bir hafta içinde apar topar TBMM'ye getirdiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Bu çerçeve yasa, suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasa ve şehit ailelerimizle gazilerimize ilişkin yasa. Bakın, 1984'teki Eruh ve Şemdinli baskınları, yani Türk milletinin terörün katliamlarıyla tanıştığı ilk hadise... 1984'ten 2026'ya 42 yıl geçmiş. Bu 42 yılın 25 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda. Kendi şehidine ve şehitlerinin ailelerine, kendi gazisine bu ülke, bu vatan için bedenini, vücudunu ve uzuvlarını siper etmiş, vücudundaki yaralardan daha derin yaraları kalbinde ve maneviyatında taşıyan gazilere ilişkin 25 yıldır kılını kıpırdatmayan Adalet ve Kalkınma Partisi, bugün önümüze şehitler ve gazilerle ilgili bir yasa teklifiyle apar topar geliyor."

"ALACAĞIMIZ TÜM KARARLARI BEDELİNİ ÖDEMEYE HAZIR HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

"Çerçeve yasa"ya karşı gösterecekleri muhalefete karşı da bilgi veren Poyraz, şunları kaydetti:

"Çerçeve yasa konusunda çok net söyleyeyim, bu komisyonun raporuna imza atmış hiç kimse, o çerçeve yasayla ilgili Parlamento'da muhalefet iddiasında bulunamaz. İçtüzüğün, Anayasa'nın ve Büyük Türk Milleti'nin bize verdiği yetkilerin tamamını, gözümüzü kırpmadan kullanacağız. İçtüzük ve Anayasa'nın verdiği yetkiler ayrı, Büyük Türk Milleti'nin bize verdiği yetkiler ayrıdır. Çünkü biz orada milletin vekili olarak bulunuyoruz. Milletin sesi ve vicdanı olarak oradayız. Alacağımız ve uygulayacağımız tüm kararları, bedelini ödemeye hazır olarak hayata geçireceğiz. Biz o Parlamentoda, Genel Kurulda, komisyonda, meydanlarda ve sokaklarda bedel ödemeye hazır şekilde siyaset yapıyoruz. Dolayısıyla bu kanunu destekleyenlerin ve bu komisyonun raporuna imza atanların ne kadar bedel ödemeye hazır olduklarını göreceğiz."

"BU YASA YALNIZCA TERÖRİSTLERE ÖZGÜLENMİŞTİR"

Poyraz, "çerçeve yasa"nın kapsamına ilişkin ise de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Açıkça söylüyorum: Bu yasa Kürtlerle, Türklerle, Alevilerle, Sünnilerle, bu ülkenin hiçbir yurttaşıyla ilgili değil. Bu yasa da bu rapor da yalnızca teröristlere özgülenmiştir. Üzerinde 'demokrasi' yazdığına falan hiç bakmayın. Bu memlekette iki yıl bakanlık yapan ve sürekli 'Türkiye bir hukuk devletidir' diyen bir adam vardı. Sabah kalktı, 'Türkiye bir hukuk devletidir' dedi; akşam yattı, yine 'Türkiye bir hukuk devletidir' dedi. Bir sorsanız, 'Bakanlık olarak ne yaptın?' diye, hiçbir şey. Dolayısıyla bunların ağzından hukuk, adalet ve demokrasi sözlerini duyduğunuz zaman, bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, arkanıza bakmadan kaçın. Bunların ağzından demokrasi, hukuk ve adalet duyduğunuz zaman arkanıza bakmadan kaçın."

"BU YASAYA İMZA ATAN HERKES BİRÇOK SUÇTAN YARGILANMAYI GÖZE ALACAK"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz, "çerçeve yasa"ya imza atan milletvekillerine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu yasaya imza atan herkes, mevcut ve yürürlükteki Türk Ceza Kanunu ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, fiili işledikleri tarih itibarıyla birçok suçtan yargılanmayı göze alacak. Bunu ben size söyleyeyim. Şu an yürüttükleri süreçte, kullandıkları enstrümanlar da dahil olmak üzere, Türk Ceza Kanunu ile Terörle Mücadele Kanunu'nun halihazırda yürürlükte bulunan birçok hükmünü ihlal ediyorlar."

"SEÇMENİN OYUNA İHANET ETTİLER"

AK Parti milletvekillerinin, "çerçeve yasa"nın içeriğini bilmeden imza verdiklerini öne süren Poyraz, şöyle konuştu:

"Böylesine kritik bir kanun metnini okumadan, görmeden imzalıyorlarsa orada oturmasınlar. Kendilerine oy veren seçmenin oyuna ihanet etmişlerdir. Parlamentonun ruhuna ihanet etmişlerdir. Bu Parlamentoda, bu koltuklarda, bu sıfatla oturan insanlar Kurtuluş Savaşı'nı yönettiler. Biz, o insanlarla aynı koltuklarda oturuyoruz. O insanların verdiği mücadele ve onların bize emanet ettiği Cumhuriyet'in imkanları sayesinde orada oturuyoruz. Siz ise önünüze gelen yasayı okumadan imza föyünü imzalıyorsunuz. Yazıklar olsun size."

Kaynak: ANKA