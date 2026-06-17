İYİ Parti'nin öğretmen sorunları araştırma önergesi AK Parti-MHP oylarıyla reddedildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen İyi Parti'nin mülakat mağduru öğretmelerin, atanmayan öğretmelerin, engelli öğretmenlerin ve özel sektör öğretmenlerinin çalışma koşulları, sorunları ile eğitim kurumlarında yaşanan mobbing vakalarının bütün boyutlarıyla araştırılması amacıyla Meclis Araştırması önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulu'nda Emniyet Teşkilatı ve basınla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanması bekleniyor. Kanun teklifi görüşmelerine geçilmeden önce siyasi partilerin grup önerileri görüşüldü.

İyi Parti Grubu, mülakat mağduru öğretmelerin, atanmayan öğretmelerin, engelli öğretmenlerin ve özel sektör öğretmenlerinin çalışma koşulları, sorunları ile eğitim kurumlarında yaşanan mobbing vakalarının bütün boyutlarıyla araştırılması amacıyla Meclis Araştırması önerisi verdi.

TÜRKOĞLU: APAÇIK HUKUKSUZLUK YAPIYORSUNUZ

Önerinin gerekçesini açıklamak üzere kürsüye çıkan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksek Selçuk Türkoğlu, "Bir yanda atanmayan öğretmenler, bir yanda mülakat mağduru öğretmenler, asgari ücretin altında çalıştırılmak ve iliklerine kadar sömürülen özel sektör çalışanı öğretmenler, diğer yanda atama bekleyen 800 bin öğretmen, engelli öğretmenler var halen atama bekliyorlar "kontenjan" diye sınırlandırılıyorlar. Velhasıl, çalışan öğretmenlerimizin dertleri ayrı ama özellikle 1 milyona yakın bu öğretmenlerimizin ve hususen özel sektörü öğretmenlerimiz tam anlamıyla perperişan" dedi.

TBMM Çankaya Kapısı'nda meramlarını birkaç gündür anlatmaya çalışan özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenlerin bulunduğunu ancak polislerin oransız bir güçle müdahale ederek gözaltına alınıp tutuklandığını belirten Türkoğlu, "Şiddeti hep tercih ediyorsunuz. İki tane ana temel mesele var. Kaç gündür Ankara'nın göbeğinde yaşanan mülakat mağduru öğretmenler sayıları bin 611 kişi defaatle söyledik, Allah da biliyor, kul da biliyor, Milli Eğitim Bakanlığı da biliyor, mahkemeler de biliyor, haklarını gasbettiniz. Niye vermiyorsunuz? Neden vermiyorsunuz ya? Apaçık hukuksuzluk yapıyorsunuz" diye tepki gösterdi.

Türkoğlu, özel sektör öğretmenlerinin ise "taban maaşın altında alamaz" kuralının 2014'te değiştirilmesiyle öğretmenlerin asgari ücret ve daha düşük sefalet ücretlerine öğretmenin mahkum edildiğine dikkati çekerek "Hiç mi Allah korkunuz yok? Bu haklarını aramaya gelmişler, arayana da ne yapıyorsunuz; dün çok acı bir şekilde yaşadık. Gittik oraya, Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri de oradaydı, ben de oradaydım, eylemciler yok. Nerede bu eylemciler? Basın var, polis var, biz varız, otelden çıkarmamışlar, yerinde durdurmuşlar. Bu hak taleplerini, öğretmenlerimizin yaşadığı bu sorunları gelin konuşalım, araştırma önergemize destek verin" dedi.

ÇALIŞKAN: SON 24 YILDA İTİBAR KAYBEDEN MESLEKLERİN BAŞINDA ÖĞRETMENLİK GELİYOR

İYİ Parti'nin önerisi üzerine Yeni Yol Grubu adına söz alan Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, ülkenin geleceğini emanet edilen çocukları yetiştiren öğretmenlerin büyük acılar içerisinde meşru hak talebi içerisinde olduğunu belirterek "Aklı başında bir sorumlu 'Yahu bunlar ne diyor, acaba bu talepleri makul mudur, yerine getirebilir miyiz; dinleyelim' demek yerine polisi gönderip gazlarla, panzerlerle, coplarla karga tulumba yere yatırarak ne yazık ki teslim altına alınıyor" dedi.

İktidarın "Şu öğretmenlerin sorunlarına kulak verin" dediği takdirde pek çok sorunun çözüleceğine inandığını söyleyen Çalışkan, şöyle konuştu:

"Burada tek bir tane büyük ihaleyi iptal etseniz öğretmenlerin talepleri yerine gelir. Bugün öğretmenlerin sözleşmeli ile kadrolu ayrımı, ücretli öğretmen istihdamı, özel okullardaki taban maaş sorunu, sürekli değişen öğretmen alım sistemi ve tabii ki mülakat güya kalktı, mülakat şimdi yıllara yayıldı akademi vasıtasıyla. Ne yazık ki son yirmi dört yılda ülkede en çok itibar kaybeden mesleklerin başında öğretmenlik geliyor. Bugüne kadar biz öğretmenlerin açlık sınırında gelir sahibi olmasından söz ediyorduk, şimdi açlık grevinde, şimdi mobbing nedeniyle intiharlarından bahsediyoruz. Burada Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşüldü ama gerçek anlamda öğretmenlerin sorununu çözen madde gelmedi. İşte, meydanlar inim inliyor. Ey, AK Partililer, siz meydanlardan çok korkarsınız; uyarıyoruz, meydanlar öğretmenlerin, mülakat mağdurlarının sesiyle inim inim inliyor, buna cevap vermek sizin göreviniz. Burada devekuşu misali kafayı kuma gömerek sorunları görmezden gelerek bir şey halledilmiyor. Ne yazık ki Bakanlık da aslında çok yetkilere sahip olmasına rağmen biraz mücadele etse bu hakların pek çoğunu alacağı yerde 'Görmedim, duymadım, bilmiyorum' diyerek kör, sağır, dilsizi oynamayı tercih ediyor."

HALICI: ÖĞRETMENLER DERDİNİ ANLATMAYA ÇALIŞIYOR FAKAT ENGEL OLUNUYOR

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, özel okulu öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmen adaylarının bugün haksızlık ve hukuksuzluklarla karşı karşıya kaldığını kaydederek "Günlerdir Kurtuluş Parkı'nda, Güvenpark'ta, Meclis'in kapısının önünde, kaldıkları otelin önünde açıklama yapmaya çalışıyorlar. 'Bizim bir derdimiz var' diyorlar, bunu anlatmaya çalışıyorlar fakat bunlara engel olunuyor. Bu öğretmenlerimiz bir türlü açıklama yapamıyorlar" dedi.

Özel okul öğretmenlerinin herhangi bir ayrıcalık istemediğini belirten Yalım, "insanca yaşayabilecekleri bir taban maaş istiyorlar. 1965 yılında onlara verilmiş olan bu hak 2014 yılında şu andaki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin müsteşarken ellerinden alındı maalesef ve 1965 yılındaki haklarını istiyorlar. Kamudaki öğretmen arkadaşlarıyla aynı haklarda değerlendirilmek istiyorlar. Dokuz aylık sözleşmeleri olmasın istiyorlar. Nisan, mayıs aylarında, haziran aylarında işsiz kalmamak istiyorlar mesela. 'Asgari ücret ve altında maaşlarla çalıştırılmayalım' diyorlar ve sendikal iş kollarının doğru tanımlanmasını istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA