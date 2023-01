İyi Parti'nin Araç Muayene Ücretlerindeki Pahalılığın Nedenlerinin Araştırılması Önerisi, AKP ve MHP'li Vekillerin Oylarıyla Reddedildi

İyi Parti'nin araç muayene ücretlerindeki pahalılığın önlenmesi ve mağduriyet yaşayan vatandaşların sorunlarının tespit amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesinin gündemin önüne çekilmesine ilişkin grup önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, "Muayene ücreti enflasyona göre değil, maaş zammına göre değil, yeniden değerleme oranına göre belirlenmektedir. Bu oran üzerinden yapılan zam sonucunda; geçtiğimiz yıl 507 lira olan araç muayenesi, bu yıl bin 130 liraya yükselmiştir" dedi.

İYİ Parti, "Araç muayene ücretlerindeki pahalılığın önlenmesi, bu konuda mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının tespit edilmesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla verdiği araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi verdi.

"HALKIMIZIN İKTİDAR ELİYLE, ADETA SOYULDUĞU ARAÇ MUAYENE HİZMETLERİ, MİLLETİMİZİN FERYATLARINA SIKLIKLA KONU OLMAKTADIR"

Öneri üzerine İYİ Parti Grubu adına Mersin Milletvekili Behiç Çelik, "Halkımızın iktidar eliyle, adeta soyulduğu araç muayene hizmetleri, milletimizin feryatlarına sıklıkla konu olmaktadır. 2007 yılında yapılan özelleştirme sonucunda, ülkemizdeki araç muayenelerini yapma yetkisi, TÜVTÜRK isimli bir şirkete devredilmiştir. Bu şirket, tek başına, yaklaşık 16 senedir, araç muayenelerinden sorumludur. Ülkemizde trafiğe kayıtlı 27 milyon araç olup; hususi ve resmi araçlar, her 2 yılda 1, şirket araçları ise, her yıl söz konusu muayeneden geçmek zorundadır. Her yıl 10 milyondan fazla aracın muayene edildiği, her yıl milyar liraların bu istasyonlara ödendiği bilinmektedir" dedi.

"GEÇTİĞİMİZ YIL 507 LİRA OLAN ARAÇ MUAYENESİ, BU YIL BİN 130 LİRAYA YÜKSELMİŞTİR"

Muayene ücretlerindeki artışa dikkat çeken Çelik, "Muayene ücreti enflasyona göre değil, maaş zammına göre değil, bahsettiğim yeniden değerleme oranına göre belirlenmektedir. Bu oran üzerinden yapılan zam sonucunda; geçtiğimiz yıl 507 lira olan araç muayenesi, bu yıl bin 130 liraya yükselmiştir. Otomobil muayenesi geciken her araç için, aylık yüze 5'lik gecikme zammı uygulanıyor. Muayenesiz trafiğe çıkmanın cezası 951 TL olmuştur. Bu gelirlerin yarısı söz konusu şirkete kaydolurken, kalan yarısı ilgili Bakanlığın hesabına yatırılmaktadır. Kendi aralarında paylaşıyorlar yani... Acaba acımasızca kendi halkını soyan kaç iktidar vardır" diye sordu.

"26 MİLYON 482 BİN 847 MOTORLU TAŞIT TRAFİĞE KAYITLI"

HDP Grubu adına İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, öneri üzerine söz aldı. Kenanoğlu, "Yaklaşık iki saat önce TÜİK yeni veriler açıkladı. Bu verilerden birisi de Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısıydı. Açıklanan verilere göre 2022 yılı itibarıyla 26 milyon 482 bin 847 motorlu taşıt trafiğe kayıtlı. Bunun yüzde 54'ü otomobil, yüzde 16'sı kamyonet, yüzde 15'i motosiklet, yüzde 2'si minibüs, yüzde 1'i da otobüs ve özel amaçlı araç diye tarif ediliyor; bunlardan oluşuyor. Şimdi, tabii, bu araçların önemli bir kısmı iki yılda 1, bir kısmı da bir yılda 1 muayeneye gidiyor ve zorunlu olarak muayene işlemine tabi tutuluyor, eğer bu olmazsa zaten trafiğe çıkamıyor. Şimdi, bunlar neye göre belirleniyor? Ülkede bir enflasyon rakamı vardır yani TÜİK kurumdur, bir rakam açıklar ve artışların buna göre yapılması gerekir" diye konuştu.

"BEN BUNU BİR ARTIŞ DEĞİL, BİR REZALET OLARAK; VATANDAŞA, MİLLETE BİR ZULÜM OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM"

CHP Grubu adına söz alan Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya da "Yüzde 122,9 nispetindeki bir rakamı artış olarak nitelemek ne kadar doğru ne kadar insaflı bir yaklaşım? Açıkçası, ben bunu bir artış değil, bir rezalet olarak; vatandaşa, millete bir zulüm olarak değerlendiriyorum. Ülkede bugün devletin resmi kurumunun açıkladığı enflasyon rakamı yüzde 65,27 iken, bu ülkenin emeklisine, bu ülkenin memuruna yüzde 30 zammı büyük bir zam olarak, bir lütuf olarak iktidar millete sunarken, asgari ücrete yüzde 54 nispetinde yapılan zammı büyük artış olarak millete takdim eden bu iktidarın, araç muayene ücretlerine yüzde 122,9 nispetinde zam yapması ne akılla ne vicdanla ne matematikle izah edilebilir değildir" sözleriyle iktidarı eleştirdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, HASSASİYET GÖSTEREREK VATANDAŞIMIZIN YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK İÇİN MTV'DE YÜZDE 50 İNDİRİM YETKİSİNİ KULLANMIŞTIR"

İYİ Parti'nin önergesi üzerine son sözü AKP Grubu adına Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar kullandı. Uçar, "Elbette ki hiç kimse bu fiyatların yüksek olmasını istemez ve sayın Cumhurbaşkanımız, hassasiyet göstererek vatandaşımızın yükünü hafifletmek için, örneğin; motorlu taşıtlar vergisinde yüzde 50 indirim yetkisini kullanmıştır. Bunun dışında, memur ve emekli maaş zamlarında yapılan artışlar, asgari ücretin yükseltilmesi gibi birçok alanda destekler açıklanmakta ve milyonları rahatlatan düzenlemeler peş peşe yapılmaktadır. Fakat siz dünyadaki gelişmeleri bildiğiniz halde kulağınızı tıkamışsınız, her konuyu siyasi malzeme yaparak gerçeklerden ve çözümden uzak bir politika izlemektesiniz" dedi.

Görüşmelerin ardından İYİ Parti'nin önerisi, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.