İYİ Parti Milletvekili Usta'dan Meclis Başkanı'na Eleştiriler

(ANKARA) - İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM'de yaptığı açıklamada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un kendisine açtığı "3 kuruşluk tazminat davasını" eleştirerek, "Bu soru milletin sorusudur. Meclis Başkanına yakışan davranış bekliyoruz" dedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Usta'ya, "Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un kendisi hakkında açtığı '3 kuruşluk tazminat davasını' nasıl değerlendirdiği soruldu.

İYİ Partili Usta, "Sayın Numan Kurtulmuş'un bu davranışı bile bizim ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koymuştur. '3 kuruşluk' dava, Numan Kurtulmuş'un şahsına yakışır ama Meclis Başkanına yakışmaz. O koltuğun ağırlığına uygun davranmasını Türk milleti bekliyor. Meseleyi tamamen kişiselleştirmiştir. TBMM'nin resmi X hesabından bu Meclis'in bir üyesine, milletin vekalet verdiği bir kişiye 'hadsiz ve terbiyesiz' dedi. Bu seviyeye düşmemek için cevap vermemiştim ama bu vesileyle, bu sözleri kendisine aynen iade ediyorum." diyerek şunları söyledi:

"Başka hatalar ne yaptı? Ceza vermek istedi, bununla ilgili çok çaba gösterdi, yazılar yazdırttı fakat onu da veremedi. Şimdi de tuttu. Bize karşı dava açıyor. Bizim açımızdan hiçbir önemi yok. Bizim kimseye verecek öyle bir kuruşumuz falan da yok bedavadan. Sonuna kadar biz sözümüzün arkasındayız. Bu soruyu ben sormadım, bu soruyu Türk milleti sordu. Ben milletim adına bu soruyu sordum. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ben böyle bir soruyu burada sormayacağım da nerede soracağım? Dolayısıyla millet sordu, millet bu sorunun cevabını da bekliyor. Salondan kaçabilirsiniz, dava açabilirsiniz ama Türk milletinin vicdanından kaçamayacak. Soru şu, 'Abdullah Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor?' bunu millet merak ediyor. Meclisin X sayfasının altındaki yorumları okusun. Oradaki yorumlarda bir tane Numan Kurtulmuş'u haklı gösteren yorum var mı? Türk milleti bizim arkamızda. Dolayısıyla millet, bu sorunun cevabını kendisinden bekliyor."

Usta şöyle devam etti

"Bu kadar öfkelenmesinin arkasında yatan psikoloji şudur, bu bir suç üstü halidir. 'Abdullah Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor?' sorusu bir suç üstü halidir. Kendisinin daha önce HAS Parti Genel Başkanı'yken anayasa değişikliklerine ilişkin yaptığı taslak çalışmaları biliyoruz. 'Devletin, milleti ve ülkesi olmaz.' sözünün arkasında neler yattığını biliyoruz. Bu sözlerin Abdullah Öcalan'ın düşünceleriyle ne kadar örtüştüğünü biliyoruz. Dolayısıyla bir suç üstü halinde suç üstü halinin getirdiği öfkeyle kendisi hareket ediyor. Yaptığı davranış kendisine yakışmıştır fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na yakışmamıştır.

"Ceza verme konusunda çok ciddi bir gayret gösterdiğini biliyoruz. Burada cezalık bir durum yok ki. Bir hakaret yok. Ben siyasi bir eleştiri yapıyorum ve millet adına bir soru soruyorum. Bu soruya cevabınızı verirseniz iş olur biter. Hakareti yapan kendisi. TBMM'nin bir üyesine hadsiz ve terbiyesiz ifadesini kullanan kendisi. Benim ona dava açmam lazım ama biz meseleyi o boyuta getirmedik. Ben milletin vicdanı oldum. Salondan kaçtın ama bakalım milletin vicdanından nasıl kaçacaksın?"