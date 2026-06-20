Haberler

İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı

İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı Haber Videosunu İzle
İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Çatalca ilçesindeki Ormanlı Plajı'nda vatandaşlar tarafından askeri mühimmat bulundu. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'den akıntıyla sürüklendiği değerlendirilen patlayıcı madde, Sahil Güvenlik ekiplerince geniş güvenlik önlemleri altında muhafaza altına alındı.

  • İstanbul Çatalca Ormanlı Sahili'nde vatandaşlar tarafından sahile vuran yabancı bir cisim fark edildi.
  • Sahil Güvenlik ekipleri bölgeyi boşaltarak girişe kapattı ve cismin askeri mühimmat olduğu belirlendi.
  • Yetkililer, mühimmatın Rusya-Ukrayna savaşından Karadeniz'e düştüğünü ve akıntılarla İstanbul kıyılarına ulaştığını değerlendiriyor.

İstanbul'un Karadeniz kıyısında yer alan Çatalca ilçesinde hareketli anlar yaşandı. Ormanlı Sahili'nde yürüyüş yapan vatandaşların dikkati, önemli bir güvenlik tehdidini ortaya çıkardı. Sahile vuran yabancı bir cismi fark eden vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgede alarm durumuna geçildi.

SAHİL GÜVENLİK BÖLGEYİ GİRİŞE KAPATTI

İhbar üzerine olay yerine hızla Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, askeri mühimmat olduğu değerlendirilen cismin çevresinde derhal geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olası bir patlama riskine karşı sahil şeridi tamamen boşaltılarak vatandaşların girişine kapatıldı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ İZLERİ

Uzman ekipler tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, söz konusu cismin askeri bir mühimmat olduğu belirlendi. Yetkililer, bu tehlikeli maddenin devam eden Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı olarak Karadeniz'e düştüğünü ve deniz akıntılarıyla kilometrelerce sürüklenerek İstanbul kıyılarına kadar ulaştığını değerlendiriyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda söz konusu mühimmat, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından güvenli bir şekilde muhafaza altına alınarak incelenmek üzere bölgeden uzaklaştırıldı. Bulunan askeri malzemenin tam türü, tahrip gücü ve menşei ile ilgili kapsamlı bir inceleme başlatılırken, sahil şeridindeki güvenlik devriyelerinin artırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var

Elendikten sonra yıldız futbolcumuza mesaj yağmaya başladı
Uğurcan Çakır'ın zor anları! Sesi titredi ağlamamak için kendini zor tuttu: Ülkemizden özür dilerim

Sesi titredi ağlamamak için kendini zor tuttu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler: Utanç duyuyoruz

Surat ifadesi her şeyi anlatıyor! Arda maç sonunda patladı
Otobüste sigara görüntülerine 21 bin liralık ceza

Otobüsteki skandal görüntü cezasız kalmadı

Herkes tişört giyerken Montella'nın maç kombini olay oldu

Bu hali olay oldu! Tepkiler çığ gibi
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı

Olay fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı

Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler

Belediye başkanı 13 milyonluk aracını böyle savundu: G.tü b.klu bir...