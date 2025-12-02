İyi Parti Grup Başkanvekili Çömez, Ukraynalı Çocuklara Yönelik Kötü Muamele ve İstismar İddialarını Meclis Gündemine Taşıdı

(ANKARA)- İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, savaş nedeniyle Türkiye'ye getirilen Ukraynalı yetim çocukların Antalya'daki otellerde kaldıkları dönemde kötü muamele ve istismara uğradığı iddialarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Çömez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a "Bu süreçte görev yapan Bakanlık merkez birimi, Antalya İl Müdürlüğü ve ilgili sosyal hizmet personeli hakkında idari soruşturma açılmış mıdır? Açıldıysa sonuçları nedir; açılmadıysa gerekçesi nedir" diye sordu.

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinden tahliye edilen 510 çocuğun, "Savaşsız Çocukluk Projesi" kapsamında Türkiye'ye getirildiğini hatırlatan Çömez, Bakanlığın resmi açıklamalarında, çocukların konaklama koşullarının ve sosyal hizmetlere erişim süreçlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından takip edildiğinin ifade edildiğine dikkat çekti. Çömez, Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiserliği'nin Mart 2024 tarihli denetim raporunun ciddi sorunlara işaret ettiğini aktardı.

Psikolojik ve fiziksel olarak kötü muameleye maruz kalma iddiası

Söz konusu raporda çocukların ihmal edildiği, kötü koşullarda barındırıldığı, psikolojik ve fiziksel kötü muameleye maruz kaldığı, temel ihtiyaçlarının karşılanmadığı ve iki kız çocuğunun otel çalışanları tarafından hamile bırakıldığı iddialarının yer aldığını belirten Çömez, uluslararası medya kuruluşlarının katkısıyla yayımlanan araştırma haberlerinde, hamile kalan iki kız çocuğunun otelde çalışan kişilerle ilişkiye zorlandığı, hamilelik ortaya çıkınca Ukrayna'ya gönderildikleri ve doğumların burada gerçekleştiği yönündeki iddiaların kamuoyunda ciddi endişe yarattığını ifade etti.

Soruşturmaya takipsizlik

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunun kamuoyuna yansıdığını ancak yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildiğini belirten Çömez, "Hem idari hem cezai süreçlerin nasıl işletildiğinin, bu ağır iddiaların üzerinin örtülüp örtülmediğinin açıklığa kavuşması gerektiğini" vurguladı.

Çömez, Bakan Göktaş'a şu soruları yöneltti:

"- Bakanlığınızın resmi sitesinde, savaş mağduru Ukraynalı çocukların konaklaması ve sosyal hizmetlere erişimi ile otellerde verilen hizmetlerin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince takip ve kontrol edildiği belirtilmektedir. Bu çerçevede; Antalya Beldibi'ndeki otel ve diğer konaklama yerleri, hangi tarihlerde, kaç kez ve hangi kapsamda Bakanlığınız birimlerince denetlenmiştir? Bu denetimlere ilişkin düzenlenen raporlarda ne tür eksiklikler tespit edilmiştir? 2.Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiserliği başkanlığındaki heyetin Mart 2024'te Antalya'daki otele yaptığı ziyaret ve hazırlanan rapor hakkında Bakanlığınız ilk kez ne zaman bilgilendirilmiştir? Bu rapor Bakanlığınıza resmi olarak tebliğ edilmiş midir?

-Hamile kalan iki kız çocuğuna ilişkin olarak Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapıldığı belirtilen suç duyurusunun;

tam olarak hangi tarihte yapıldığını, hangi suç tiplerinden (TCK m. 103 ve diğer ilgili maddeler) başvuru yapıldığını, takipsizlik kararının gerekçesini ve bu karara Bakanlığınızın yaptığı itirazın hangi tarihte ve hangi mahkemece reddedildiğini açıklar mısınız?

-Hamile kalan kız çocukları hangi hastaneye gönderilmiştir? Yapılan tetkikler nelerdir? Raporlar ve sonuçlar mahkeme başvurusuna eklenmiş midir?

-Bu çocuklar Türkiye'de bulundukları süre boyunca MERNİS, Göç İdaresi ve sosyal hizmet kayıtlarına işlenmiş midir? Türkiye'deki çocuk koruma mevzuatı açısından 'kurumsal bakım altındaki çocuk' olarak mı, yoksa 'misafir yabancı çocuk' statüsünde mi değerlendirilmişlerdir?

-İstismar iddialarının merkezinde otel çalışanları ile çocukların kontrolsüz teması bulunmaktadır. Bu çocukların kaldığı otellerde; personel için adli sicil taraması, çocukla çalışma ehliyeti, çocuk koruma eğitimi gibi standartlar gözetilmiş midir? Çocukların bulunduğu katlara ve odalara erişim konusunda otel personeli için sınırlandırıcı güvenlik protokolleri öngörülmüş müdür?

-Ukrayna tarafının çocukların Bakanlığınıza bağlı çocuk kuruluşlarına yerleştirilmesine yönelik teklifi reddettiği iddia edilmektedir. Bakanlığınız, çocukların bakanlık kuruluşlarına alınması yönünde resmi bir teklif yapmış mıdır? Yapıldıysa bu teklifin yazılı belgelerini ve tarihlerini kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor musunuz? Bu teklif reddedildiyse, otel ortamında ortaya çıkan ağır ihlaller karşısında çocukların daha güvenli bir ortama alınması için alternatif bir mekanizma geliştirilmiş midir?

-Bu süreçte görev yapan Bakanlık merkez birimi, Antalya İl Müdürlüğü ve ilgili sosyal hizmet personeli hakkında idari soruşturma açılmış mıdır? Açıldıysa sonuçları nedir; açılmadıysa gerekçesi nedir?

-Çocukların bağış kampanyalarında şiir okuma, şarkı söyleme, dans etme ve fotoğraf-video çekimlerine katılmaya zorlandığı; katılmayanların yiyecek ve eğlence gibi ayrıcalıklardan mahrum bırakıldığı iddiaları doğru mudur? Doğruysa bu, çocukların ticari sömürü ve duygusal istismarı anlamına geldiğinden, Bakanlığınız bu konuda ne tür adımlar atmıştır?

-Söz konusu projede ortaya çıkan ağır ihmal ve istismar iddiaları sonrasında, yabancı uyruklu çocukların ülkemize toplu olarak getirilmesine yönelik süreçler için yeni bir çocuk koruma protokolü veya yönerge hazırlanmış mıdır? Hazırlandıysa, temel değişiklikler nelerdir?

-Ukraynalı çocuklar hangi tarihte ülkemizden ayrılmışlardır? Savaş bitmemesine rağmen yetim olan çocukların güvenli olmayan bir bölgeye gönderilmesini doğru buluyor musunuz? Ukrayna Devlet Başkanı sayın Zelenskiy'nin talebi ile gönderilen bu çocukların yine Ukrayna'nın isteği ile geri götürülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?