İyi Parti, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Adaylığına İtiraz Dilekçesini Partinin Ysk Temsilcisine Teslim Etti: "Bu Bir Siyasi Tavır Değildir.

İYİ Parti, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığına itiraz dilekçisini, partinin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk’e teslim etti. YSK önünde açıklama yapan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, yarın YSK’nın yayınlayacağı geçici aday listesinde Erdoğan’ın isminin olması halinde dilekçelerini işleme koyacaklarını belirtti, “Bu bir siyasi tavır değildir. Bu bir hukuki tavırdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yurttaşı olarak hepimizin tabi olduğu Anayasa’ya olan saygımızla alakalıdır” dedi.

İyi Parti, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına itiraz dilekçisini, partinin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk'e teslim etti. YSK önünde açıklama yapan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, yarın YSK'nın yayınlayacağı geçici aday listesinde Erdoğan'ın isminin olması halinde dilekçelerini işleme koyacaklarını belirtti, "Bu bir siyasi tavır değildir. Bu bir hukuki tavırdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurttaşı olarak hepimizin tabi olduğu Anayasa'ya olan saygımızla alakalıdır" dedi.

İYİ Parti, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı karşısındaki itirazını, partinin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk'e teslim etti. YSK önünde açıklama yapan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, yarın Resmi Gazete'de yayınlanacak geçici cumhurbaşkanı aday listesinde Erdoğan'ın isminin yer alması halinde itirazlarını işleme koyacaklarını belirterek, şunları söyledi:

" Yüksek Seçim Kurulu'nun oluşturduğu takvime göre yarın geçici cumhurbaşkanlığı listeleri açıklanacak. Bununla ilgili de bugün biz YSK temsilcimiz sayın Mustafa Tolga Öztürk'e şu an olası olan sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesine ilişkin hususta gerekli Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'na ilişkin ilgili maddeleri içeren, teknik detayları içeren dilekçemizi bugün temsilcimize verdik.

Yarın itibarıyla Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Geçici Listesi yayınlandıktan sonra, eğer sayın Recep Tayyip Erdoğan YSK tarafından yapmış olduğu başvurusu, AKP Grubu'nun, MHP Grubu'yla birlikte yapmış oldukları başvuru, YSK tarafından geçici listede yayınlanırsa bununla ilgili Anayasa'mızın ilgili 101'nci madde ve 106'ncı madde ve devamındaki mevzuatımızdaki hükümlere göre üçüncü kez aday olamayacağına ilişkin hukuki görüşümüzü ve hukuki itirazımızı YSK temsilcimize teslim ettik. Resmi Gazete'den sonra evrakı işleme aldıracaktır.

"İLK OLARAK 2014 YILINDA, İKİNCİ KEZ DE 2018 YILINDA SAYIN ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI SEÇİLMİŞTİ"

Bugüne kadar İYİ Parti olarak siyasetimizin temelinde, hukuk, demokrasi ve adalet üzerine oluşturduk. Dolayısıyla biz bugün de herhangi bir muhalif duruşla, duyguyla hareket etmiyoruz. Mevcut, hepimizin tabi olduğu Anayasa'nın ve ilgili mevzuatların gereği olarak biz bu başvurumuzu yapıyoruz. Kaldı ki bugün sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu anki döneminin ikinci dönem olarak ilan edilmesi, kaldı ki 2017'deki referandumda yapılan Anayasa değişikliğinde anayasa yapıcı konumda olan iktidarın ve bununla ilişkin metinler hazırlayan iktidarın, bunu unutmuş ya da bununla ilgili dikkatinden kaçmış olma ihtimali yoktur. Dolayısıyla, cumhurbaşkanının en fazla iki defa seçilebileceği hususu biliyorsunuz 2007 yılında Anayasamızda yer aldı. 2017 yılındaki değişiklikte de bu hususta bir değişiklik yapılmadı. Dolayısıyla, şu anda da hepimiz biliyoruz ki ilk olarak 2014 yılında, ikinci kez de 2018 yılında sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmişti. Bu da Cumhurbaşkanlığı makamı sabit olduğuna göre, hala cumhurbaşkanı sıfatını taşıdığına göre bundan sonraki yapılacak seçimde de üçüncü kez adaylığı söz konusu olacaktır. Anayasa'da da bu çok net bir şekilde ifade edilmemiştir.

"BU BİR SİYASİ TAVIR DEĞİLDİR. BU BİR HUKUKİ TAVIRDIR"

Anayasa'nın ilgili maddelerine dayanarak başvurumuzu yapıyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili YSK'de Anayasa'ya, kanunlara bağlı. Bu bağlılığın yeminini etmiş, üyelerden oluşmaktadır. Onlar da ben ümit ediyorum ki yarın geçici listede YSK, mevcut Anayasa'nın ve kanunların emrettiği şekilde geçici aday listesinde sayın Erdoğan'ın isminin olmayacağını düşünüyorum. Ancak YSK yarın, sayın Erdoğan'ın ismini yayınlarsa o zaman biz de… Bunun bir kez daha altını çiziyorum. Bu bir siyasi tavır değildir. Bu bir hukuki tavırdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurttaşı olarak hepimizin tabi olduğu Anayasa'ya olan saygımızla alakalıdır. O yüzden biz, bu başvurumuzu YSK'ye sunuyoruz. YSK'nin de anayasaya ve kanunlara bağlı ve dikkatli bir şekilde karar vereceğinden de şüphe etmiyorum."

"AZİZ MİLLETİMİZE HUKUKLA, ADALETLE VE BUNLARIN ÜZERİNE İNŞA ETTİĞİMİZ DEMOKRASİYLE BİR SÜREÇ VADEDİYORUZ"

Poyraz, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili tartışmaları vurgulayan bir soruya "Geçin bunları" yönünde yanıt verdiğinin anımsatılması üzerine Poyraz, şunları söyledi:

"Vatandaşımızın sadece şunu bilmesi gerekiyor. Anayasamızda, bir kişi iki defadan fazla Cumhurbaşkanı seçilemez' diyor. Olay aslında bu kadar net. Bunun dışındaki; anayasa yapma tekniğini içeren diğer hukuki, doktrinel görüşler ve tavsiyeler… Bunların hepsi işin detayını oluşturuyor. Mevzuatımızda, anayasamızda; 'Bir kimse iki defadan fazla Cumhurbaşkanı seçilemez' diye açıkça yazıyor. Bunu bertaraf edecek, hiçbir cümle yok.

Bununla ilgili zaman zaman şöyle yorumlar oluyor: 2017'de sistem değişti, hükümet sistemi değişti. Hükümet sistemi değişti, ancak siz burada yeni bir cumhurbaşkanı makamı ve kavramı oluştururken, bu ülkede yeni bir devlet kurulmadı. Yeni bir anayasa, baştan sona değiştirilmiş bir anayasa yok. Bu bir anayasa değişikliği. Anayasa değişikliğinde de bu maddeyi unutmadılarsa, bu madde ile ilgili bir özensizlik ortaya koymadılarsa mevcut anayasada, çok net bir şekilde bu durum ifade ediliyor.

Yani burada, 'geçin bunları' gibi ya da 'Bir defadan bir şey olmaz' gibi ya da 'Siz yapın arkadan mahkeme kararı gelir' gibi mevcut iktidarın kendisinin benimsediği, kılavuz edindiği bir dil var. Biz aziz milletimize hukukla, adaletle ve bunların üzerine inşa ettiğimiz demokrasiyle bir süreç vadediyoruz. O yüzden bugün, bize verilen yetkiye dayanarak bu başvuruyu yapmış bulunmaktayız. Vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum."