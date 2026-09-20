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Amedspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

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Amedspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı kazanan ekip haftayı lider tamamlayacak.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez oturacak. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11'LER

Amedspor:  Lafont, Umut, Bates, Dellova, Krasniqi, Furkan, Raveloson, Khalil, Saba, Ballet, Orban.

Beşiktaş:  Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Poku, İlhan, Vlahovic.

Cemre Yıldız
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