İTÜ'de 'Çin Günü': Teknoloji ve Kültür Kampüste Buluştu

İSTANBUL, 12 Mayıs (Xinhua) -- İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü, Çin'in teknolojik gelişimi ve kültürel zenginliğinin tanıtıldığı "Çin Günü" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen organizasyon, yüksek teknolojiyi kampüs enerjisiyle buluşturan interaktif bir platform sundu.

Etkinliğin açılışında konuşan Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Türkiye ile Çin arasındaki köklü bağlara dikkat çekerek, "İki medeniyet binlerce yıl boyunca İpek Yolu ile birbirine bağlandı. Bugün de benzer kalkınma felsefelerini paylaşarak istikrarlı bir ilerleme kaydediyoruz" dedi.

Başkonsolos Wei, İTÜ gibi bilim ve teknoloji merkezlerinin stratejik önemine işaret ederek, kurulması planlanan ortak laboratuvarların ve Türk öğrencilerin Çinli teknoloji şirketlerinde üstleneceği rollerin, akademik işbirliği vizyonu açısından kritik önemde olduğunu belirtti. Bu vizyon, kampüs alanında kurulan stantlarda somut şekilde yansıtıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi koridorlarında bu kez teorik derslerin yerini uygulamalı inovasyonlar aldı. Çinli drone üreticisi DJI'ın standı etkinliğin en çok ilgi gören noktalarından biri oldu. Ziyaretçiler, drone'ları yalnızca kumandayla değil, el hareketleriyle de kontrol etme imkanı buldu.

Bu teknolojiyi deneyimleyen bir öğrenci, yaşadığı tecrübeyi aktarırken, "Kendimi 'Avatar: Son Hava Bükücü' filmindeymişim gibi hissettim. Bir kontrol cihazı olmadan drone'un el hareketlerimi takip etmesi harika. Sanki evcil bir hayvana komut vermek gibi. Sizi anlıyor ve takip ediyor" ifadelerini kullandı.

İTÜ'lü öğrenciler stantlarda Huawei'in yeni nesil telekomünikasyon altyapıları ve Xiaomi'nin akıllı yaşam ekosistemlerini de inceleme fırsatı buldu. Şirket temsilcileri, teknolojik tanıtımların yanı sıra genç yeteneklerle kariyer hedefleri üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

Sosyal medyada popüler olan ve gençlerin Çin yaşam tarzına ilgisini artıran "Chinamaxing" akımı da kampüs ortamına taşındı. Kurulan stantlarda geleneksel Çin kıyafeti Hanfu denemeleri yapılırken, Çin mutfağına özgü lezzetler tanıtıldı ve geleneksel Çin tıbbına ilişkin bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Geleneksel kıyafetleri deneyen bir öğrenci, "Bu kıyafetleri giydiğiniz an kendinizi bir film setindeymiş gibi hissediyorsunuz. Çocukluğumdan beri bu kültüre ilgi duyuyorum. Burada bu atmosferi yaşamak çok keyifli" ifadelerini kullandı.

Etkinlik alanında Çin mutfağına özgü lezzetler sunulurken, akupunktur gibi binlerce yıllık uygulamaların modern sağlık yaklaşımlarıyla anlatıldığı bölümler de öğrencilerin yoğun ilgisini çekti.

Etkinliğin en hareketli köşesi ise dev makineleriyle kampüs meydanında kurulan Zoomlion standı oldu. Öğrenciler, iş makinelerini operatör eşliğinde kullanma fırsatı buldu. İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden bir öğrenci, operatör koltuğundaki deneyimini, "Makine başta ürkütücü gelse de kontrol etmesi öğretici ve keyifli" diye anlattı. Özellikle 1,5 saatlik şarjla 8 saat kesintisiz çalışabilen elektrikli makinelerin verimliliği, teknik branşlardaki katılımcıların yoğun beğenisini kazandı.

Teknolojinin kültürel etkileşimle birleştiği interaktif bir platform sunan etkinlik, kampüs hayatına yeni bir dinamizm kazandırdı.

