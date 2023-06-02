İtalya'nın Milli Günü Ankara'da kutlandı

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı. Ticaret Bakanı Muş, İtalya'nın Milli Günü'nü kutlayarak, İtalyan hükümetine Türkiye'deki 6 Şubat depremleri sonrası destekleri için teşekkür etti ve İtalya'da sel felaketinde yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

İTALYA'nın Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin ev sahipliğinde düzenlenen törene Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı. Resepsiyon, İtalya ve Türkiye'nin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ticaret Bakanı Muş, İtalya'nın Milli Günü'nü kutlayarak, İtalyan hükümetine Türkiye'deki 6 Şubat depremleri sonrası destekleri için teşekkür etti ve İtalya'da sel felaketinde yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.