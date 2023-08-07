İtalya'da Alkollü Araç Kullananlara Ücretsiz Taksi Projesi Tartışmalara Yol Açtı

İtalya'da hükümetin alkollü araç kullanımı nedeniyle yaşanan trafik kazalarını önlemek amacıyla gece kulüplerinden çıkan aşırı alkollü kişilere ücretsiz taksi sağlama projesi tartışmalara neden oldu. Proje, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini tarafından başlatıldı ve deneme süreci devam ediyor. Ancak projeye eleştiriler de var.

Övgü Pınar | Roma

İtalya’da hükümetin, alkollü araç kullanımı yüzünden yaşanan trafik kazalarını önlemek için gece kulüplerinden çıkan aşırı alkollü kişilere ücretsiz taksi sağlama projesi tartışmalarla başladı.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini’nin önayak olduğu projeyle, gece kulüplerinden çıkanlara alkol testi yapılması ve araç kullanma sınırını aşmış olanlara ücretsiz taksi ve servis sağlanması öngörülüyor.

Alkollülere ücretsiz taksi uygulaması, geçen hafta sonunda altı gece kulübünde denenmeye başlandı.

Deneme sürecinin Eylül ortasına kadar devam etmesi, ardından da elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve projenin geleceğinin belirlenmesi planlanıyor.

Ulaştırma Bakanlığı ücretsiz taksi ve servis kararını, sosyal medya ünlüleri ve içerik üreticileriyle yapılan toplantı sonrası aldı.

Deneme aşaması için sınırlı sayıda eğlence mekanı ile bakanlık arasında bir ön anlaşma imzalandı.

Bakan Matteo Salvini “yol güvenliği” başlığı altında geliştirilen projeyi geçen hafta, “Fazla içenlere ücretsiz taksi ve servis araçları: Yollardaki riskleri ve trajedileri önlemeyi amaçlayan somut bir girişim” diye duyurdu.

Ancak proje geniş bir kesim tarafından eleştiri ve şaşkınlıkla karşılandı.

Projeyi tuhaf ve hatalı bir kamu harcaması olarak yorumlayanların yanı sıra, gençlerin ücretsiz taksi hakkından faydalanmak için daha fazla içmeye teşvik edileceği endişesini dile getirenler de var.

Alkolizmle mücadele kuruluşu Acat, uygulamanın gençlere muğlak bir mesaj verebileceği, içki tüketimlerini kısıtlama ihtiyacını ortadan kaldırabileceği uyarısı yaptı.

Dernek, tam tersine gençlere daha az alkol almaları karşılığında teşvikler sunulması gerektiğini savundu.

Sosyal medyada da proje “absürt”, “sürreal”, “aptallık” gibi ifadelerle eleştirildi.

En çok etkileşim alan paylaşımlardan biri de “Yaşlıysan ve doktordan eve dönmen gerekiyorsa taksi ücretini sen ödersin; gençsen, sarhoşsan ve diskodan eve dönmen gerekiyorsa devlet öder. Burası yaşlıların değil, sarhoş gençlerin ülkesi” şeklindeki mesaj oldu.

Ekonomi ve kamu yönetimi uzmanı akademisyen Michele Boldrin de Salvini’nin projeyi tanıttığı mesajını, “Başkalarının parasıyla diskolar, taksiciler ve genç alkolizmi nasıl mı finanse edilir? İşte böyle” diyerek paylaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı da “Daha aptalca bir şey düşünülemezdi. Sorumlu davrananları dolaylı olarak cezalandıran bir karar… İtalya, "kurnazlık", adaletsizlik ve ahlaksızlığın kazanan değerler olmaya devam ettiği bir ülke’’ diye tepki gösterdi.

‘Bedava taksi yoktur’

Öte yandan ülkede, özellikle büyük ve turistik şehirlerde tren istasyonları gibi alanlarda taksi bulmanın güçlüğü ve taksi lisanslarıyla ilgili sözleşmelere yeni düzenlemeler yapılması son haftalarda gündemde.

Buradan hareketle, alkollü kişilere ücretsiz taksi sağlama projesini gerçekçi bulmayanlar da var. Bu yöndeki bir eleştiri de ‘’Bu çılgınlık. Pratikte 1: Turistler taksi bulamıyor ama sarhoşlar – belki – bulabilecek. 2: Benim vergilerim sarhoşlara özel hizmet için kullanılacak’’ şeklinde oldu.

Muhalefetteki Daha Fazla Avrupa partisinden milletvekili Benedetto Della Vedova da ‘’Bedava taksi diye bir şey yoktur’’ dedi ve ekledi:

“Bu, taksiler ve diskolar arasında bir anlaşmaysa sorun değil; ama vergi mükelleflerinin parası söz konusuysa, İtalya'daki diskoteklerin ve buralara gidenlerin sayısı göz önüne alındığında bu sürdürülemez bir saçmalık olacaktır.”

Salvini ise hafta sonunda kuzeydeki Jesolo kentinde bir kulüpte başlatılan uygulamanın başarılı olduğu yönündeki bir haberi dün sosyal medyada paylaştı.

Eleştirilere yanıt vermeyen Bakan, “Kaza önleyici ücretsiz taksiler başlıyor. Gençler onaylıyor: ‘Bu doğru ve güvenli bir girişim çünkü trafik kazası riskini azaltıyor’. Önlenen her olası kaza ve kurtarılan her hayat bir kazançtır” diye yazdı.

İtalya Ulusal İstatistik Kurumu verilerine göre 2022’de ülke çapında 165 binden fazla trafik kazasında 3 bin 159 kişi hayatını kaybetti, 223 bin kişi de yaralandı.