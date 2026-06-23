Haberler

İtalya: 6. nesil savaş uçağı projesi GCAP'a daha fazla ülke katılabilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İngiltere ve Japonya ile yürütülen 6. nesil savaş uçağı projesi GCAP'e Kanada, Almanya ve Suudi Arabistan'ın katılabileceğini açıkladı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalya'nın, İngiltere ve Japonya ile Aralık 2022'de duyurduğu ve o tarihten bu yana üzerinde çalıştığı "Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP)" isimli 6. nesil savaş uçağı projesine daha fazla ülkenin katılabileceğini söyledi.

Bakan Crosetto, Roma'da katıldığı bir etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere ve Japonya ile GCAP konusundaki çalışmalarda ilerlediklerini belirterek, "Kanada, yeni savaş uçağı programına gözlemci olarak katılmakla en çok ilgilenen ülke gibi görünüyor." dedi.

Projeye daha fazla ülkenin katılacağını düşündüğünü dile getiren Crosetto, Almanya ve Suudi Arabistan'ın da katılmak istemesi halinde buna açık olacaklarını kaydetti.

Almanya ve Fransa'nın, Avrupa'nın en iddialı ortak savunma girişimi olarak anılan 100 milyar avroluk Yeni Nesil Hava Muharebe Uçağı Sistemi (FCAS) Projesi'ni iptal etme konusunda anlaştığı 8 Haziran'da basına yansımıştı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de 15 Haziran'da Roma'da Japon mevkidaşı Takaiçi Sanae ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, GCAP'de "nihayet operasyonel aşamaya geçildiğini" söylemiş, Japonya Başbakanı da "bu proje üzerindeki çalışmaları hızlandırmak istediklerini" ifade etmişti.

Japonya'dan Mitsubishi Heavy, İngiltere'den BAE Systems ve İtalya'dan Leonardo S.p.A'nın üzerinde çalıştığı GCAP projesi kapsamında 2035 yılına kadar 6. nesil jetin üretilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
Putin'den 'Barış görüşmelerine hazırız' mesajı! İstanbul vurgusu yaptı

Putin'den "Hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti

Kadir İnanır ve Soner Arıca'nın acı günü
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
Litvanya'da hükümet istifa etti

Avrupa ülkesinde büyük kriz! Hükümet sadece 10 ay görevde kalabildi
'Demirtaş'ı ziyaret edeceğim' diyen Kılıçdaroğlu'na Sırrı Sakık'tan zehir zemberek sözler

Sırrı Sakık'tan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Hangi yüzle?

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Tatil cennetinde tesettürlü kadına sözlü taciz! Sorduğu soruya bakın

Tatil cennetinde tesettürlü kadına skandal soru