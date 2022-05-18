İstinaf, gri kategorideki PKK'lı terörist ile 6 sanığa verilen cezayı bozdu - Haberler

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ü 'kasten öldürmek' suçundan 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan gri kategorideki terörist 'Şevger' kod adlı Muhammed Fadullah Kamış'a verilen 4 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası ile terör örgütüne yardım etme suçundan ceza alan 6 sanık hakkında 'adam öldürmeye yardım etme' suçundan verilen beraat kararı, İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu. Mahkemenin gerekçeli kararında, Kamış hakkındaki hükmün, Erciş, Iğdır ve Muş'ta açılan davaların birleştirilerek verilmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme, 6 sanığın beraat kararını bozma gerekçesini ise üzerlerine atılı suçların, terörist Muhammed Fadullah Kamış'a yöneltilen suçlarla doğrudan bağlantılı olması olarak açıkladı.

Karayazı ilçesi Turnagöl ile Anıtlı mahalleleri arasındaki arazide, 18 Haziran 2019'da terk edilmiş araçta hareketsiz 2 kişiyi görenler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri AK Parti Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük olduğu belirlenen 2 kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Güvenlik güçlerinin araştırmasında, amca ve yeğeninin 'Terörden Arananlar' listesinde 'gri' kategoride yer alan PKK'lı terörist Muhammed Fadullah Kamış tarafından öldürüldüğü belirlendi. Horasan ilçesi Yukarı Tahir Hoca köyünde, 29 Temmuz 2019 sabahı terörist Muhammed Fadullah Kamış, üzerinde tabanca, 2 el bombası ve 4 adet M16 şarjörüyle yakalandı. Tutuklanan Muhammed Fadullah Kamış ile 8 sanık hakkında, olayla ilgili Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"Adil Bingöl, Burhanettin Şahin, Emrah Polat, Fesih Polat, Mahmut Çimendağ ve Mehmet Kaya hakkında üzerlerine atılı Savcı Küçük ve Ahmet Küçük'ün öldürülmesi olaylarıyla ilgili kasten adam öldürmeye yardım etme suçundan ayrı ayrı beraatlerine, silahlı terör örgütüne yardım etme ve diğer suçlar açısından mahkumiyetlerine karar verilmiş ise de sanıkların üzerlerine atılı suçların sanık Muhammed Fadullah Kamış'ın üzerine atılı suçlarla doğrudan bağlantılı olduğu dikkate alındığında, yukarıda belirtilen soruşturma ve kovuşturma evraklarıyla ilgili gerekli işlemler yapılmadan delillerin bir bütün halinde değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması, kanuna aykırı, istinaf edenler katılan Alirıza Küçük müdafi, katılan İrfan Küçük müdafileri, katılan Mehmet Küçük müdafi, sanıklar Adil, Burhanettin ve Mehmet Kaya müdafi, sanıklar Burhanettin, Adil ve Fesih müdafi, sanık Emrah Polat müdafi, sanık Mehmet Kaya müdafileri, sanık Muhammed Fadullah Kamış müdafi, sanık Mahmut Çimendağ müdafi, o yer Cumhuriyet savcısı (sanıklar Muhammed Fadullah, Adil Bingöl, Burhanettin Şahin, Emrah Polat, Mahmut Çimendağ ve Mehmet Kaya aleyhine) itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden CMK'nın 289 ve 280/1-d maddeleri uyarınca bağlantılı suç olmaları da dikkate alınarak yukarıdaki sanıkların üzerlerine atılı tüm suçlar yönünden esastan incelenmeyen hükümlerin bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek hükmolunmak üzere hükümleri bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesine ve tutuklu sanıklar Burhanettin Şahin ve Muhammed Fadullah Kamış'a yüklenen suçların nitelik ve ağırlığı ile hükmedilen ceza miktarları ve bozulan hükümlere ilişkin bozma gerekçelerine göre kaçma şüphesi altında bulunmaları gözetilerek tahliyelerine ilişkin istemin reddiyle, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi" denildi.