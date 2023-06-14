İstanbulkart kullanıcılarına eksi bakiye kredisi imkanı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, dijital İstanbulkart kullanıcılarına yetersiz bakiye durumunda 15 TL'ye kadar eksi bakiye kredisi kullanılabileceğini kararlaştırdı. Her kullanıcı bu uygulamadan yalnızca 1 geçiş için faydalanabilecek. Ayrıca, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin tahsis süresi de AKP-MHP gruplarının oylarıyla 5 yıl daha uzatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde alınan karar ile dijital İstanbulkart kullanıcıları, yetersiz bakiye durumunda 15 TL'ye kadar eksi bakiye kredisi kullanılabilecek. Oy birliği ile kabul edilen karara göre her kullanıcı bu uygulamadan yalnızca 1 geçiş için faydalanabilecek, ödeme yapmadan tekrar hizmetten yararlanamayacak.

İBB Meclisi'nin haziran ayı oturumlarının üçüncü birleşimi Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki başkanlık binasında toplandı.

AKP'Lİ HASANOĞLU: HALİÇ SU MERKEZİ AK PARTİ'NİN PROJESİ

Oturum, meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarıyla başladı. AKP'li Meclis üyesi Sadullah Hasanoğlu, 5 Haziran Çevre Haftası ile ilgili konuşma yaptı. Haliç ile ilgili algı operasyonu yapıldığını iddia eden Hasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir algı oyunu yaptığını öne sürdü. Hasanoğlu, "Mağlup cumhurbaşkanı yardımcısı adayının gündemde kalması lazım hemen Haliç'e gidiyor. Haliç'te su sporları 2001'de başladı. Açılışı yapılan Haliç Spor Merkezi de AK Parti'nin projesi" dedi.

CHP'Lİ KÖSEDAĞ: AK PARTİ'DEN ÖNCE OKSİJAN YOKTA OKSİJENTÜPÜYLE DOLAŞIYORDUK

Hasanoğlu'na, CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağ "AK Parti iktidara geldikten sonra buzdolabına, bardağa kavuştuk. AK Parti'den önce atmosfer yoktu oksijen tüpüyle dolaşıyorduk" şeklinde cevap verdi.

Hasanoğlu tekrar söz alarak Kurbağalıdere'nin AKP projesi olduğunu ve yeni yönetimin, orayı yüzde 90 tamamlanmış olarak devredildiğini öne sürdü. Hasanoğlu'nun iddialarına cevap vermek için CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, söz istedi ancak oturumu yöneten Zeynel Abidin Okul, kürsüye diğer konuşmacı geldiği gerekçesiyle Balyalı'ya söz vermedi. Bunun üzerine Balyalı, kendisine söz vermeyen Okul'u protesto ederek CHP'li meclis üyeleriyle birlikte salonu terk etti.

AKP'li Meclis üyesi Meryem Karaköse, kürsü konuşmasını tamamladıktan sonra salonda kalan CHP Sözcüsü Kösedağı söz alarak şunları söyledi:

"Sadullah Bey İSKİ ile ilgili konuştu. CHP Grubu adına yarın İSKİ yatırımlarıyla ilgili konuşma yapılarak bilgi verileceğini söyleyecektik. Siz grup başkanvekiline söz hakkı vermediniz, adil olmadınız. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı 'Biz bütün toplumu kucaklayacağız' derken siz ne yaptınız sayın Başkan? CHP Gurup Başkanvekiline söz hakkı vermediniz. Başkanım bu tutumunuzla partinizin samimiyetini ortaya koydunuz. Kınıyoruz. Kendiniz çalın, kendiniz oynayın."

İSTANBULKART KULLANICILARINA YETERSİZ BAKİYE HALİNDE 1 GEÇİŞ HAKKI

Meclis oturumun bir başka maddesi ise dijital İstanbulkart ile ilgili oldu. Meclis'e sunulan teklifte, 2022 yılı ocak ayı ile 2023 yılı aralık ayı arasında İstanbul'da 1 milyon 356 bin 160 İstanbulkart mobil uygulama QR kullanıcısının 40 milyon 44 bin 321 adet geçiş yaptığı, bu geçişlerin yüzde 3'üne denk gelen 1 milyon 339 in 620 geçişte yolcuların yetersiz bakiye nedeniyle geçiş yapamadığı belirtildi.

Yetersiz bakiye uyarısı alan İstanbulkart mobil kullanıcı sayısının 432 bin 70 adet olduğu, günlük ortalama 6 bin 500 geçişte İstanbulkart Mobil kullanıcılarının yetersiz bakiye uyarısı aldığı, yüzde 62,40'ının aynı ay içerisinde aynı gün dolum yaptığı, yüzde 23,92'sinin de dolum yapmayarak İstanbulkart Mobil uygulamasından vazgeçtiği belirtildi.

Dijital İstanbulkart sahiplerine güncel metrobüs tam parkur ücreti üzerinden hesap yapılarak 15 TL eksi bakiye sağlanması için karar alınması istendi. Karar oybirliği ile kabul edildi. Karara göre, her kullanıcı bu uygulamadan yalnızca 1 geçiş için faydalanabilecek, ödeme yapmadan tekrar hizmetten yararlanamayacak.

TARIK ZAFER TUNAYA KÜLTÜR MERKEZİ TAHSİSİ UZATILDI

İBB Meclisi'nde 2017 yılında alınan kararla Galata Mevlevihanesi Müzesi olarak kullanılmak üzere 5 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bedelsiz olarak tahsis edilen Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin dolan tahsis süresinin uzatılması meclis gündemine geldi.

AKP-MHP gruplarının önergesiyle, 28 Haziran'da dolacak olan tahsisin 5 yıl daha uzatılması teklif edildi. Teklife, CHP-İYİ Parti grupları karşı çıktı. AKP-MHP gruplarının oylarıyla tahsis süresi uzatıldı.