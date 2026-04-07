Haberler

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu. Çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi, 2 polis yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İstanbul Valisi Gül "Teröristlerden 1'i öldürüldü, 2'si yaralı ele geçirildi" açıklamasında bulundu.

  • İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri duyuldu.
  • Saldırganlardan 2'si öldürüldü, biri ağır yaralı olarak ele geçirildi.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu önünde duyulan silah sesleri ekipleri harekete geçirdi.

SALDIRGANLARDAN 1'i ÖLDÜRÜLDÜ

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Olaya polis ekipleri müdahale etti. 2 polis yaralanırken, 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Saldırganlardan 1'i öldürüldü, 2'si yaralı olarak ele geçirildi.

3 saldırganın uzun namlulu silahlar, kamuflaj kıyafetler ve sırt çantaları taşıdığı görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde İsrail Konsolosluğu çevresindeki silah seslerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Gürlek yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir."

Olay yerinden ilk kareler:

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

bizim ülkemizde hâlâ İsrail konsolosluğumu var

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErtan Kara:

İsrail'de Türk konsolosluğu yok mu?

yanıt7
yanıt12
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Yazıklar olsun , o konsolosluğu açık olmasına da , kapısında nöbet tutan polise de..

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir Emir:

BOŞ KONUŞUYORSUN,BENDE BİR POLİSİM İSRAİL İÇİN DEĞİL TÜRKİYE CUMHURİYET DEVLETİ İÇİN NÖBET TUTUYORUM.SEN ÖNCE BİNDİĞİN ARABAYA,KULLANDIĞIN DETERJANLARA,YAPTIĞIN BANKACILIK İŞLEMLERİ KİMİN KONTROLÜNDE ONA BAK.ÜZÜLÜYORUZ TÜM SİSTEMİMİZ YERLİ VE MİLLİ OLMADIĞI İÇİN.

yanıt4
yanıt1
Haber YorumlarıDüşünür:

Ampülün emir aldıgı yer b0p es B.askanı

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRaşit Doğan:

o.e

yanıt1
yanıt2
Haber Yorumlarıademsakarr:

gündüz vakti ne cüret bu

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

