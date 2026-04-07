İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu. Çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi, 2 polis yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İstanbul Valisi Gül "Teröristlerden 1'i öldürüldü, 2'si yaralı ele geçirildi" açıklamasında bulundu.
- İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri duyuldu.
- Saldırganlardan 2'si öldürüldü, biri ağır yaralı olarak ele geçirildi.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu önünde duyulan silah sesleri ekipleri harekete geçirdi.
SALDIRGANLARDAN 1'i ÖLDÜRÜLDÜ
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Olaya polis ekipleri müdahale etti. 2 polis yaralanırken, 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Saldırganlardan 1'i öldürüldü, 2'si yaralı olarak ele geçirildi.
3 saldırganın uzun namlulu silahlar, kamuflaj kıyafetler ve sırt çantaları taşıdığı görüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde İsrail Konsolosluğu çevresindeki silah seslerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bakan Gürlek yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir."
