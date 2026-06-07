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Açıkladığına bin pişman olacak! Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu şoku

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Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'yla anlaştıklarını söylemişti. Inter'in sportif direktörü Piero Ausilio, Hakan Çalhanoğlu hakkında konuştu. Piero açıklamasında, “Geçen yıl Galatasaray'dan bahsedilirken biz İtalya Serie A'yı ve İtalya Kupası'nı kazandık. Eğer bu sefer de uğur getirirse belki de önümüzdeki yıl onu Beşiktaş'a öneririz. Hakan'ı takımda tutmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

  • Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu ile anlaştıklarını açıkladı.
  • Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio, Hakan Safi'nin açıklamasına esprili bir dille yanıt vererek 'pembe dizi' benzetmesi yaptı.
  • Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesi devam ediyor ve geleceği belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin Hakan Çalhanoğlu transferini açıkladığını duyurmasının ardından Inter cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Sportif direktör Piero Ausilio'nun sözleri gündem yarattı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayı Hakan Safi'nin Hakan Çalhanoğlu açıklaması büyük ses getirirken, Inter'den gelen yanıt dikkat çekti.

"SON TRANSFERİMİZ HAKAN"

Basın mensuplarına konuşan Hakan Safi, Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Safi, "Hakan Çalhanoğlu son transferimiz. Onu da bitirdik. Seçimden sonra inşallah daha da yapacağız. Kongremiz Fenerbahçe'mize hayırlı olsun. Kazanan Fenerbahçe olsun" ifadelerini kullandı.

INTER'DEN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Hakan Safi'nin açıklamalarının ardından Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Ausilio, "Umarım Hakan hakkındaki bu pembe dizi bize geçen sene olduğu gibi yine uğur getirir. Her Türk dizisi bize bir Scudetto ve bir Coppa Italia getirecekse, belki de gelecek sene biz de Beşiktaş'ın seçim kampanyasına katılırız. Madem her yıl bir seçim yapıyorlar..." sözlerini kullandı.

TRANSFER İDDİALARINA GÖNDERME

İtalyan futbol adamının açıklamaları, son dönemde Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili ortaya atılan iddialara gönderme olarak yorumlandı. Ausilio'nun esprili ifadeleri, özellikle Hakan Safi'nin transfer açıklamasının ardından daha da dikkat çekti.

GÖZLER HAKAN ÇALHANOĞLU'NDA

Inter ile sözleşmesi devam eden Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği hakkındaki belirsizlik sürerken, milli futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Safi portta çalışan bir arkadaş işçilerin sorunlarıyla hiç ilgilenilmediğini ramazanda koli koli gıdaların belediyeye gittiğini ama işlere bir şey verilmediğini söyledi... Ve o dakikadan sonra kendi işçisinin sorunlarını dinlemeyen bir patronun fenerin sorunlarıyla nasıl ilgileneceğini düşünür oldum ben...

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