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Hangi aday önde? Bir tarafın pusulaları kapış kapış gidiyor

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Fenerbahçe seçiminde oy verme işlemi sürerken, bazı sandıklarda sarı renkli oy pusulalarının hızla tükenmesi dikkat çekti. Kongre kulislerinde Aziz Yıldırım'ın önde olduğu yorumları yapılsa da resmi sonuç için oy sayımının tamamlanması bekleniyor.

  • Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi 10.00'da başladı.
  • Kongre üyeleri başkanlık için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında tercih yapıyor.
  • Kulislerde Aziz Yıldırım'ın yarışta avantajlı olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.

Fenerbahçe'nin yeni başkanını belirleyecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da üyeler sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitmeye başladı.

OY VERME İŞLEMİ 10.00'DA BAŞLADI

Sarı-lacivertli kulübün geleceğini belirleyecek seçimde kongre üyeleri, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında tercih yapmak için oy kullanıyor. Chobani Stadı çevresinde kurulan sandıklarda yoğunluk yaşandığı gözlendi.

SARI KAĞITLAR DİKKAT ÇEKTİ

Kongre alanında en çok konuşulan detaylardan biri ise sarı renkli oy pusulaları oldu. Bazı sandıklarda sarı kâğıtların hızla tükenmesi, seçim yarışına ilişkin çeşitli yorumları da beraberinde getirdi.

KULİSLERDE AZİZ YILDIRIM KONUŞULUYOR

Oy verme işlemi devam ederken kongre kulislerinde Aziz Yıldırım'ın yarışta avantajlı olduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Gün boyunca tribünlerde ve kongre alanında Aziz Yıldırım lehine yükselen tezahüratlar da bu yorumları güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.

RESMİ SONUÇ İÇİN SAYIM BEKLENECEK

Ancak seçim sonucuna ilişkin kesin tablo, sandıkların kapanmasının ardından yapılacak oy sayımıyla ortaya çıkacak. Şu ana kadar herhangi bir resmi sonuç açıklanmadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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