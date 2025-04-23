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Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın

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Marmara açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından yaşanan panik sonrası E-5 ve TEM Otoyolu'nda trafik oluştu. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasında yoğunluk yüzde 76'ya kadar çıktı. İstanbul Valiliği, "Zorunlu olmadıkça araçlarınızla trafiğe çıkmayın" uyarısı yaptı.

En büyüğü Silivri ilçesi merkezli 6,2 büyüklüğünde olan depremlerin ardından kentte trafik yoğunluğu oluştu. Depremler sonrasında evlerinden çıkan bazı İstanbullular, araçlarıyla yola çıkmayı tercih etti.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun kimi noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar yoğunluk aralıklarla devam ederken, Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar uzanıyor.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye mevkilerinde trafik yoğunluğu görülüyor.

Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76'YA KADAR ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 14.17 itibarıyla Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 74, Avrupa Yakası'nda yüzde 78, kent genelinde ise yüzde 76 ölçüldü.

Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın

YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Depremin ardından panikleyen vatandaşların yollara çıkmasıyla Avcılar ilçesi E-5 karayolu ve TEM Otoyolu'nda yaşanan trafik havadan görüntülendi. Bazı vatandaşların evlerinden çıkıp arabalarının yanında beklediği görülürken birçok vatandaşta okulların bahçelerine akın etti. Yaşanan yoğunluk anları havadan görüntülendi.

Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Trafikte yaşanan yoğunlukla birlikte vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarına akın etti. Kimileri yiyecek alırken, aracının deposunu da doldurmayı ihmal etmedi. Kuyrukların oluştuğu istasyonlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın

VALİLİK UYARDI: ZORUNLU OLMADIKÇA ARAÇLARINIZLA ÇIKMAYIN

Sayın Vatandaşlarımızın dikkatine;

Depremler sonrası oluşan kaosla ilgili TC İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Valilik, "Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız." ifadeleri kullanıldı.

Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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