İstanbul Valiliği uyardı! Kentte fırtına ve sağanak yağışlar bekleniyor

Avrupa'da son yılların en sıcak günleri yaşanırken sıcak hava dalgasının Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre hava sıcaklıklarının yurdun güney doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 - 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

MARMARA VE EGE İÇİN FIRTINA UYARISI

Marmara'da rüzgarın 18 Temmuz Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ege'de ise rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği, kentte fırtına görülebileceğini hatırlatarak sosyal medya hesabından duyuru yayınladı. Valilikten yapılan açıklamada "Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE SON DURUM

İstanbul : Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un boğaz ve kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının; mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın Kuzey ve Kuzeydoğu(Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Ankara : Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

İzmir : Bölge geneli az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 2 ila 3 derece azalacak. Rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette, kuzey ve kıyı kesimlerde zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtınamsı (40-60 km/sa) şiddette esecek.