İzinsiz gösteride polis HDP'li isme tokat attı, Valilik'ten açıklama geldi! Tansiyonu yükselten 3 kelimelik hakaret olmuş

Kadıköy'de yapılan izinsiz gösteride aralarında eski HDP milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'nün de bulunduğu grup ile polisler arasında arbede yaşandı. O sırada bir polis Encü'ye tokat atarken İstanbul Valiliği, ortaya çıkan görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Metinde, "Görevlileri tahrik ederek '…Partinin itleri, şerefsizler…' şeklinde hakarette bulunan F.E isimli şahsa yapılan gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır." denildi.

Dün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir grup HDP'linin eylem için toplanması sonrasında polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale edildi. Aralarında HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'nün de bulunduğu grup ile polisler arasında arbede yaşandı.

POLİSE HAKARET EDİLDİ

Polis, o sırada kendisinin üzerine yürüyen Encü'ye tokat atarken İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Güvenlik görevlilerinin görev yapmasını engellemeye çalışan, görevlileri tahrik ederek, '…Partinin itleri, şerefsizler…' şeklinde hakarette bulunan (F.E) isimli şahsa yapılan gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır." denildi.

"İZİNSİZ GÖSTERİ YASAKLANMIŞTIR"

Açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı: "Kadıköy Kaymakamlığınca; kamu güvenliği, huzur, asayiş ve esenliğinin olumsuz yönde etkilenebileceği, terör örgütü propagandası ve provokatif eylemler ile suç işlenmesine neden olunabileceği yönündeki bilgiler doğrultusunda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/ç maddesi uyarınca Kadıköy Meydanında bugün yapılmak istenen izinsiz gösteriyi yasaklama kararı alınmıştır.

"İNCELEME BAŞLATILDI"

Kaymakamlıkça alınan karar, Kadıköy Meydanında toplanan gruba tebliğ edilerek gösterinin sona erdirilmesi istenilmiş, karara riayet etmeyerek izinsiz yürüyüş ve gösteri yapmak isteyen şahıslara güvenlik güçlerimizce müdahalede bulunulmuştur. Güvenlik görevlilerinin görev yapmasını engellemeye çalışan, görevlileri tahrik ederek, '…Partinin itleri, şerefsizler…' şeklinde hakarette bulunan (F.E) isimli şahsa yapılan gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır. İzinsiz gösteri yapan 70 kişi hakkında yakalama işlemi yapılmıştır."