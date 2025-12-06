Haberler

İÜC Liderler Zirvesi "Eğitimi Yeniden Tanımlamak" temasıyla düzenlendi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 'Eğitimi Yeniden Tanımlamak: Erişilebilirlik ve Sürdürülebilirlik' temasıyla düzenlediği Liderler Zirvesi'nde eğitimdeki dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularını ele aldı. Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, eğitimde erişilebilirliğin toplumsal adaletin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (IÜC) tarafından üçüncüsü düzenlenen Liderler Zirvesi, "Eğitimi Yeniden Tanımlamak: Erişilebilirlik ve Sürdürülebilirlik" temasıyla yapıldı.

Avcılar Yerleşkesi'ndeki zirvenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, 2023'te Cumhuriyet'in 100'ncü yılına ithafen sağlık alanında başlatılan ve geçen yıl mühendislik alanında devam eden zirve serisinin artık hem içerik hem de kapsam bakımından Türkiye'nin geleceğine ışık tutmayı hedefleyen çok paydaşlı bir düşünce platformu haline geldiğini söyledi.

Bu yıl da aynı kararlılıkla eğitimin bütün bileşenlerini bir ayara getirerek, ortak bir akıl platformu oluşturduklarını belirten Aydın, eğitimin artık sınırları geleneksel sınıflarla çizilmiş bir sürecin ötesine geçtiğini anlattı.

Prof. Dr. Aydın, "Eğitim, dijitalleşme, yapay zeka ve küresel etkileşimlerin güçlü etkisiyle tamamen yeni boyuta taşınmıştır. Bugün bilginin üretimi, işlenmesi ve aktarılması büyük ölçüde teknolojiyle iç içe geçmiştir. Yapay zeka uygulamaları, öğrenme süreçlerine dönüştürmekte, uzaktan ve hibrit modeller yeni bir pedagojik çerçeve ortaya koymaktadır. Dijital okur yazarlık ise çağın ortak dili haline gelmektedir. Bu nedenle eğitim sistemimiz de kaçınılmaz olarak bu değişime uyum sağlamak zorundadır." diye konuştu.

Erişebilirliğin sadece dijital erişimden ibaret olmadığını ifade eden Aydın, aynı zamanda fırsat eşitliğinin sağlanması, öğrenme kaynaklarına tüm öğrencilerin ulaşabilmesi, farklı ihtiyaçların gözetilmesi ve kapsayıcı bir yaklaşımın benimsenmesi anlamına geldiğini belirtti.

Rektör Aydın, eğitimde erişilebilirliğin toplumsal adaletin en önemli göstergelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik, eğitim kurumlarımızın uzun vadeli bakış açısına sahip olması, öğretim süreçlerinin güncel kalması, teknolojik altyapıların güçlendirilmesi ve insan kaynağının sürekli gelişiminin sağlanması gibi pek çok boyutu içermektedir. Sürdürülebilir eğitim anlayışı bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın yanında yarının koşullarına da hazırlıklı olmayı gerektiren bir yaklaşımı ifade eder."

Prof. Dr. Hülya Aşkın ile Prof. Dr. Coşkun Küçüktepe'nin moderatörlüğünde yapılan zirveye New York Üniversitesi (NYU) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin, Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, International School of London'dan öğretmen Dilek Livaneli, Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk, TED Atakent Koordinatörü Dr. Ali Akdoğan katıldı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Eğitim ve Beceri Başkanlığı Direktörü Andreas Schleicher ise çevrim için sunum yaptı.

Zirvede, eğitime erişimin güçlendirilmesi, fırsat eşitliği, dijital dönüşüm, öğretmen yetiştirme, eğitimde kalite güvencesi, ölçme-değerlendirme süreçlerinin geleceği ve sürdürülebilir eğitim politikaları gibi başlıklar ele alındı.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
