İstanbul'un Tarihi Yapıları 'Minecraft' Oyunu ile Modellendi. İmamoğlu: "Bu Şehir 21. Yüzyıla Damga Vurmalı"

İSTANBUL (ANKA) - Haber : OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un tarihi yapılarının dünyanın en popüler oyunlarından biri olan "Minecraft" ile modellenmesini amaçlayan ve 7 bin çocuğun katıldığı yarışmada dereceye giren 8 minik yazılımcıya ödüllerini verdi. İmamoğlu, "Bu şehir, bu alanda başarılı milyonlarca insanıyla 21. yüzyıla damga vurmalı. Bunun başarı adımlarını hep birlikte atmayı ve bunu geliştirmeyi istiyoruz. Sizlerle beraber geleceği hazırlamak istiyoruz" dedi.

İBB ve Microsoft Türkiye iş birliğiyle düzenlenen İstanbul'un tarihi yapılarının dünyanın en popüler oyunlarından biri olan "Minecraft" ile modellenmesini amaçlayan yarışma tamamlandı.

YARIŞMAYA 7 BİN ÇOCUK BAŞVURDU

Yarışmaya, 25 Mart-2 Nisan 2022 tarihleri arasında, ilk ve ortaokul yaş aralığındaki yaklaşık 7 bin çocuk başvurdu. 4-9 Nisan'da başvuran öğrencilere eğitim verildi. 9-20 Nisan'da proje geliştirme-modelleme süreci, 20 Nisan'da yarı finale kalan son 10 projenin seçimi, 21 Nisan'da da finale kalan projelerin belirlenmesi tamamlandı. Yarışmanın finali ise Sütlüce'deki Oyun Geliştirme Merkezi'nde (OGEM), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ekrem İmamoğlu'nun ödül törenindeki konuşması satır başlarıyla şöyle:

"İBB OLARAK, İSTANBUL'U HIZLI DÖNÜŞÜME ADAPTE ETMEK İSTİYORUZ: Teknoloji yaşamın her alanında var. Büyükşehir Belediyesi olarak da biz, İstanbul adına, bu hızlı dönüşüme, olabildiğince hızlı adapte olma gayreti içerisindeyiz. Tabiri caizse, geleceğin dünyasını inşa etmek istiyoruz. 2050'yi düşünüyoruz. Hatta arkadaşlarımla, '2100'ü düşünmemiz gerek' diye konuşuyoruz. Yarışmaya katılan yaş grubu için 2050'nin yakın zaman. Onların yaşamlarının enerji dolu vakitlerinde 2050'de olacağız. O bakımdan biz, geleceği hazırlama konusunda, bu çağın içinde olan her aklı, her zihni, her teknolojiyi, her bilgiyi nasıl en efektif şekliyle, en hızlı şekliyle hayatımıza katarızın yoğun bir çabasını ortaya koyuyoruz.

İSTİYORUZ Kİ İSTANBUL BİRÇOK ALANDA DÜNYANIN MERKEZİ, LOKOMOTİFİ OLSUN: Oyun geliştirme konusunda son dönemde dünya çağında başarılı işler çıkıyor. Yakın zamanda kurduğumuz OGEM'in de bu anlamda bir başlangıç. Değerli gençlerimiz burada bizimle beraber iş birliği yapıyorlar, çalışıyorlar. ve istiyoruz ki İstanbul, dijital sektörde, birçok alanda, dünyanın bir merkezi, lokomotifi olsun. Bu noktada oyun geliştirme konusunda da belki de en iyiler İstanbul'dan çıkacaktır, çıkmaya devam edecektir. Onlara destek oluyoruz, imkanlar sağlıyoruz ve bu çalışma alanlarıyla beraber daha verimli olmalarına katkı sunuyoruz. Teknolojiyi faydalı kullanacağınız her alanda, bizler de sizlere, özellikle bu şehrin çocuklarına ve gençlerine destek olma konusunda kararlıyız.

BU ŞEHİR 21. YÜZYILA DAMGA VURMALI: Bu yarışma ile İstanbulumuzu oyunla modelleme imkanını bulduğunuzu görüyorum. Bu şehir, bu alanda başarılı milyonlarca insanıyla 21. yüzyıla damga vurmalı. ve buna kabiliyeti bizim çocuklarımızın, bu şehrin çocuklarının ve gençlerinin var. Bunun başarı adımlarını hep birlikte atmayı ve bunu geliştirmeyi istiyoruz. Sizlerle beraber geleceği hazırlamak istiyoruz. İstanbul, dünya çapında bir şehir, ama aynı zamanda dünya çapında örnek bir şehir olmasını istiyoruz. Örnek bir yerel yönetim olsun istiyoruz. Bu sebeple işte tam da o teknolojiyle ilgili gelişim dönemine katkı sunmayla ilgili, sadece OGEM değil, Zemin İstanbul, Veri Laboratuvarı ve diğer ilçelerde açacağımız teknoloji merkezleri, gençlere çalışma ortamı sağlayacak olan alanlar, ofisler. Bu anlamda hem kendi gelişimlerine katkı sunacaklar hem de İstanbul'un dijital dönüşümünü en üst seviyeye taşımaları için onlara fırsat vermiş olacağız.

DÜNYANIN HER YERİNDEN YARATICI GENÇLERİN İSTANBUL'A GELMESİNİ İSTİYORUZ: Bu vesileyle, Türkiye'nin ve hatta dünyanın her yerinden yaratıcı düşünen gençlerinin de aynı zamanda İstanbul'u kendilerine bir merkez haline getirmelerini ve burayı, 'Ben İstanbul'a gideyim, oradaki fırsatlar benim gelişmeme daha iyi imkanlar tanır' diyerek buraya gelmelerini arzu ediyorum. Dünyanın birçok önemli teknoloji şirketinin de kendisine İstanbul'u merkez edineceği günlerin olmasını diliyorum. Çünkü bizim hem gençliğimiz var hem çok çocuğumuz var hem de geleceğe dair en yüksek umutlarımız var. Ülke insanının bu anlamdaki umutlarını Mustafa Kemal Atatürk yeşertti. Herkes, geçmişte çocuk olan bizlerin de bugün çocuk olan herkesin de güzel bayramını tebrik ediyorum, kutluyorum. Umuyorum ki; ikinci yüzyılında Cumhuriyet'in, teknolojide bayrağını en üst yerlere diken yeni nesille bir arada geçirmeyi diliyorum.

"İLGİ, BEKLEDİĞİMİZDEN YOĞUN OLDU"

Microsoft Türkiye Başkanı Levent Özbilgin de konuşmasında, kısa süre önce duyurdukları yarışmanın beklediklerinden çok ilgi gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Tam 7 bin çocuğumuz başvuruda bulundu. Tabii ki bu çocuklarımız arasında Microsoft'un Minecraft programını okul müfredatlarında işledikleri için bilen çocuklar da vardı, az bilen çocuklar da vardı. Bizim eğitim ekibimiz, ayrım gözetmeksizin dileyen tüm çocuklara 6 gün boyunca akşam saatlerinde Minecraft eğitimi verdiler. Bugün huzurunuzda finale kalan ve ödül almaya hak kazanan 4 projenin yaratıcısı olan çocuklarımızın heyecanını paylaşmak, gözlerindeki pırıltıyı görmek gerçekten eşsiz bir duygu… Sadece bu yarışmaya bu kadar yoğun katılım olduğunu görmek dahi bizim eğitim alanındaki yatırımlarımızı devam ettirmemiz için yeterli bir sebep. Ancak biz, bu topraklarda daha nice saklı cevherler olduğuna inanıyoruz ve bu cevherleri teknolojiyle buluşturmayı, toplumsal sorumluluklarımız arasında görüyoruz."

ÖDÜLLER İMAMOĞLU'NDAN

Konuşmaların ardından dereceye giren 4 ekip, ödüllerini İmamoğlu ve Özbilgin'den aldı. Yarışmanın kazananları "Sultanahmet Camii" modellemesiyle Poyraz Eroğlu ve Recep Han Işık, "Çinili Köşk" modellemesiyle Asya Eroğlu, Deniz Ceviz, "Dolmabahçe Sarayı" modellemesiyle Ahmet Furkan Demirci, Erdinç Efe Duransel, İsmail Öztürk ve "Pera Palas" modellemesiyle Nilda Kıymaz ve Defne Acer oldu.