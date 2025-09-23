İstanbul-Tuzla'da deprem ve tsunami tatbikatı yapıldı

Doğukan YILMAZ / İSTANBUL, –MARMARA Denizi'nde meydana gelebilecek olası depremlerden kaynaklanabilecek tsunami riskine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Tuzla Barbaros İlkokulu'nda tatbikat yapıldı. Tatbikattın ardından konuşan İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Olası bir Marmara depreminde ya da denizde gerçekleşecek bir depremin ardından kıyı ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımızın yapması gereken en önemli husus; denizin çekilmesini izlemek yerine, denize dik güvenli alanlara ve daha yüksek bölgelere giderek tsunamiden korunmaktır" dedi.

UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC) tarafından yürütülen CoastWAVE 2.0 Projesi kapsamında, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde Tuzla Barbaros İlkokulu'nda öğrencilere 'Tsunami Farkındalık Eğitimi' verildi. Eğitimin ardından okulda 'Tsunami Tatbikatı' gerçekleştirildi. Tatbikata, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in yanı sıra Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, okul yöneticileri ve öğretmenleri ile 350 öğrenci katıldı. Öğrenciler ve öğretmenler, deprem sireninin çalmasının ardından 57 saniyede binayı boşalttı. Ardından tsunami alarmıyla birlikte yaklaşık 1 kilometrelik mesafeyi 10 dakikada yürüyerek güvenli alanlara tahliye edildiler. CoastWAVE 2.0 Projesi, tsunami erken uyarı ve tahliye planlarının hazırlanmasını, eğitim ve farkındalık çalışmalarının hayata geçirilmesini içeriyor. Çalışmalar tamamlandığında Kartal ve Tuzla ilçelerine 'Tsunamiye Hazır Kent Sertifikası' verilecek.

'TSUNAMİYE DİRENÇLİ ŞEHİRLER HEDEFLİYORUZ'

Tatbikatı yerinde takip eden İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, projenin amacına ilişkin, "UNESCO nezdinde gerçekleştirmiş olduğumuz bir projemiz var. İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak CoastWAVE adında. Bunun nihai hedefi İstanbul'daki kıyı ilçelerimizin tamamını tsunamilere dirençli şehir haline getirmek. Bu yıl Tuzla ve Kartal ilçelerinden başladık, eş zamanlı olarak gidiyor. Daha önce yaklaşık iki yıl önce de Büyükçekmece ilçemizi Avrupa yakasında Tsunamiye Hazır Kent haline getirmiştik. Dolayısıyla UNESCO'dan bu sertifikayı almak için belirli kriterleri tamamlamamız lazım; farkındalık çalışmaları yapmanız lazım, tsunamiye güvenli alanlar yaratmanız lazım, tahliye yollarını çizmeniz lazım. Bunlardan bir tanesi de tsunami tatbikatı. Standart işleyiş prosedürlerini bildirmeniz, hazırlamanız lazım. Yani bir depremin ardından bir tsunami olduğu zaman hangi kurumun nasıl davranacağıyla ilgili planların yapılması gerekiyor. Bu planlar şu anda Tuzla ve Kartal ilçelerimiz için yapılıyor, hatta yapıldı diyebiliriz" dedi.

'ÖĞRENCİLER GÜVENLİ ALANA TAHLİYE EDİLDİ'

Tatbikatın detaylarını paylaşan Özener, "Bugün tsunamiye maruz bir alanda yer alan bir ilköğretim okulunda deprem senaryosu ardından tsunami anonsu geldikten, siren çaldıktan sonra öğrencileri güvenli şekilde yaklaşık bir kilometre mesafedeki güvenli alana tahliye ettik. AFAD görev aldı, Tuzla Belediyemizin afet işleri yer aldı, Büyükşehir Belediyesi'nden ekipler vardı, emniyetimiz, jandarmamız, askerlerimiz buradaydı. Güvenli bir şekilde öğrencilerimizi tahliye ettik. Bugün burada 350 civarındaki öğrencimizi öğretmenlerinin eşliğinde güvenli alana ulaştırdık" diye konuştu.

'TOPLUMLA DAHA ÇOK PAYLAŞMAMIZ LAZIM'

Yapılan çalışmaların kamuoyuna daha fazla aktarılması gerektiğini vurgulayan Özener, "Aslında belki de bizim eksikliğimiz oluyor. Bu çalışmaları toplumla çok daha fazla paylaşmamız lazım. İl risk azaltma planı, Türkiye risk azaltma planı, afet müdahale planlarımız var. Bütün illerde risklerin azaltılması için 23 çalışma grubu görev yapıyor. Ama bunları toplumda kulaktan dolma bilgilerle değil, gerçek bilgilerle paylaşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK TATBİKAT 26 KASIM'DA'

Yaklaşan tatbikatlara da değinen Özener, "Tsunami konusunda 5 Kasım Tsunami Farkındalık Günü'nde çeşitli etkinlikler yapılıyor. Deprem özelinde de tatbikatlarımız var. 26 Kasım'da ise büyük bir tatbikatımız olacak. Bu tatbikat, sadece İstanbul'u değil, Marmara Bölgesi'ni ilgilendirecek. 7 ili kapsayacak ve yabancı yardımların da dahil olduğu bir senaryo uygulanacak. Böylece eksiklerimizi görecek, hangi konularda iyileşmemiz gerektiğini anlayacağız" dedi.

'VATANDAŞ DENİZ KENARINA GİTMEMELİ'

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Özener, "Olası bir Marmara depreminde, denizde olan bir depremden sonra kıyı ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımızın yapması gereken en önemli husus; denizin çekilmesini izlemek, video ya da fotoğraf çekmek yerine hızlıca, hiç deniz kıyısına gitmeden, denize dik güvenli alanlara, daha yüksek bölgelere giderek tsunamiden korunmaktır. Herkese afetsiz günler diliyorum. Daha doğrusu doğa olayları kaçınılmaz bir gerçek ama doğa olaylarının afete dönüşmediği günler diliyorum" diye konuştu.

'GÜVEN TEDBİR ALMAYA MANİ DEĞİL'

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır da yaptığı konuşmada, "Biz evlerimize de güvensek kendimize de güvensek güven tedbir almaya mani değil deprem tatbikatını Barbaros İlkokulu'nda yaptık destekleri için il afet müdürümüze belediyemize tüm katılanlara özellikle çocuklara teşekkür ediyorum 57 saniye önemli bir sayı tedbirimizi alıyoruz ve güvenli bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz" dedi. Öğrencilerden Yavuz Alp Kara, "Birazcık korktum, deprem olduğunu hemen hissederek çök-kapan-tutun yaptık. Daha sonra da güvenli alana geldik" dedi. Tatbikatın eğlenceli geçtiğini söyleyen Özge Korkut da, "Çök-kapan-tutun yaptım daha sonra buraya geldim. Birazcık heyecanlandım biraz da korktum" dedi.