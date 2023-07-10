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Damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçitte sıkıştı, sürücüler uzun süre beklemek zorunda kaldı

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İstanbul Sultanbeyli'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun damperi üst geçide çarptı. Kamyonun dorsesi ayrılırken üst geçitte hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul Sultanbeyli'de, TEM otoyolunda seyir halindeki hafriyat kamyonunun damperinin üst geçide çarptı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul Sultanbeyli'de Hafriyat Kamyonu Üst Geçide Çarptı

DAMPER ÜST GEÇİDE AÇILDI

TEM otoyolundan Edirne istikametine giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FK 806 plakalı hafriyat kamyonunun damperi, Sultanbeyli mevkisinde açıldı. Damperin üst geçide çarpması sonucu kamyonun dorsesi ayrıldı, üst geçitte de hasar oluştu.

İstanbul Sultanbeyli'de Hafriyat Kamyonu Üst Geçide Çarptı

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

İhbar üzerine, olay yerine polis ve kurtarıcı ekip sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kurtarıcı ekip, kamyonun damperini sıkıştığı yerden kurtardı. Aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

İstanbul Sultanbeyli'de Hafriyat Kamyonu Üst Geçide Çarptı

İstanbul Sultanbeyli'de Hafriyat Kamyonu Üst Geçide Çarptı

Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Güncel

TEM Otoyolu İstanbul Güncel Haberler

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