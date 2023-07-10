Damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçitte sıkıştı, sürücüler uzun süre beklemek zorunda kaldı
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İstanbul Sultanbeyli'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun damperi üst geçide çarptı. Kamyonun dorsesi ayrılırken üst geçitte hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul Sultanbeyli'de, TEM otoyolunda seyir halindeki hafriyat kamyonunun damperinin üst geçide çarptı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
DAMPER ÜST GEÇİDE AÇILDI
TEM otoyolundan Edirne istikametine giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FK 806 plakalı hafriyat kamyonunun damperi, Sultanbeyli mevkisinde açıldı. Damperin üst geçide çarpması sonucu kamyonun dorsesi ayrıldı, üst geçitte de hasar oluştu.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
İhbar üzerine, olay yerine polis ve kurtarıcı ekip sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kurtarıcı ekip, kamyonun damperini sıkıştığı yerden kurtardı. Aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.