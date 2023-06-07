İstanbul Sarıyer'de Sırp çete liderinin işkenceyle öldürülmesinde sanıklar hakim karşısında! Restoran sahibi için tahliye kararı

Karadağ'da bulunan Skaljari çetesinin yöneticilerinden olduğu iddia edilen Risto Mijianoviç'in, İstanbul'da bir restorandan kaçırıldıktan sonra Sarıyer'de bulunan bir villada işkence yapılarak öldürülmesine ilişkin dava başladı. Sırp yetkililerin emniyete verdiği bilgilere göre, Mijanoviç'in Uskumruköy'de bulunan bir restoranda tuzağa düşürülerek kaçırıldığı, işkence edildikten sonra 10 Kasım 2020 günü öldürüldüğü, cesedinin hafif ticari araçla restoran yakınında bulunan Zeljko Bojanic'e ait villanın arkasına gömüldüğü iddia edildi.

İŞKENCE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Yetkililer tarafından, Mijanoviç'in işkence gördüğüne dair fotoğraflar da emniyete gönderildi. İşkence fotoğrafları tutuklanan Radoje Zivkovic'in flaş belleğinde çıktı. Risto Mijanoviç'in işkence yapıldıktan sonra gömüldüğü iddia edilen Zeljko Bojanic'e ait Sarıyer'deki villada yapılan kazıda ceset bulunamadı. Bojanic'in villanın bodrum ve bahçe katında cinayeti kamufle atmak amacıyla kapsamlı tadilat yaptığı ve cesedin başka bir yere taşındığı öne sürüldü.

DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu bululan Radoje Zivkovic Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuklu sanıklar Zeljko Bojanic, Hakan Kaptan ile başka suçtan ev hapsinde bulunan Milan Vujotic de duruşmaya katıldı.

"CİNAYETLE HİÇBİR İLİŞKİM YOK"

Duruşmada savunması alınan villanın sahibi Zeljko Bojanic, Karadağ vatandaşı olduğunu ve Türkiye'ye yaşamak amacıyla geldiğini söyleyerek, "2009'da Sırbistan'a gittim. Cinayetle hiçbir ilişkim yok. Kimseyi kaçırmayı, öldürmeyi düşünmedim. Öldürülen kişi bahçeme gömülmüş. Benim evime hiç gelmedi. Yok olmasıyla ilgili hiçbir bilgim yok. 7 aydır tutukluyum" dedi. Bojanic'in avukatı Ersan Şen, "Sulh cezadaki savcıda somut bir delil yok. Üç gün kazmışlar. Şahsın evini mahvetmişler, mülkiyet hakkı ihlal edilmiş. Bugün bu dava bitmeyecekse biz tahliye talep ediyoruz. Risto hukuken ölü kabul edilip tıbben sağ olup olmadığı bilinemiyorsa bu şahıs öldü kabul edilemez. Bugüne kadar herhangi bir delil oldu mu şahsın öldüğünü gösteren Tahliyesi elzemdir diye konuştu.

"ŞİFRELERİ UNUTTUM, BİLSEM SÖYLERDİM"

Daha sonra savunması alınan sanık Radoje Zivkovic ise kendisine ait flaş bellekte Risto Mijanovic'nin işkenceye uğradığı görüntüleri bulunduğunun sorulması üzerine, "O flaş belleği avukat verdi. Karadağ'daki dava için. Onlarla hiçbir ilişkim yok. Cinayetle hiçbir ilgi ve alakam yok. Kimseyi kaçırmadım, işkence etmedim ve öldürmedim. Ölen Risto'yu tanımıyorum. Milan dışında bu dosyadaki sanıkları tanımıyorum. Villanın sahibi Zeljko'yu da tanımıyorum" dedi. Hakimin, dijital materyallerinin ve cep telefonunun şifresini sorması üzerine Zivkovic, "Şifreleri unuttum bilsem söylerdim. Suçsuzum" ifadelerini kullandı. Sanıklardan Milan Vujotic ise, "Buradaki sanıklarla hiçbir ilişkim yok, tanımıyorum. Ölen Risto'yu da tanımazdım. Suç işlemedim, bilmiyorum neden buradayım. Öldürülen kişi ortadan kaybolduğunda İspanya'daydım. Hem psikolojik, hem fizyolojik sağlık durumum iyi değil. 9 aydır ev hapsindeyim" dedi.

"BANA PARA VERİP FATURALARINI ÖDÜYORDUM"

Sanık Hakan Kaptan ise sanık Zeljcko'yu Boris diye bildiklerini ve restoranında haftanın 4-5 günü gelip hatırı sayılır para harcayan bir müşterisi olduğunu belirtti. Kaptan, hakimin Zeljcko'nun internet, elektrik gibi aboneliklerini neden üzerine aldığını sorması üzerine, "O üzerine abonelikleri alamadığını söyleyince yardım etmek istedim. Bana ayda 4-5 bin lira veriyordu, ben de abonelik ücretlerini ödüyordum. Ama kendi faturalarımla karışmaya başlayınca geçen sene abonelikleri çıkardım" şeklinde konuştu.

RESTORAN SAHİBİNE TAHLİYE

Duruşma savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Risto Mijanoviç'n kaçırıldığı iddia edilen restoranın sahibi Hakan Kaptan'ın yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, sanıkların Kavackı suç örgütüne mensup olduklarını belirterek aralarında husumet bulunan Skaljeri isimli suç örgütünün üst düzey konumunda yer alan üyesi Risto Mıjanovıc'i pusuya düşürüp Uskumruköy'de bulunan restorana çağırdıkları ve buradan Mıjanovic'i kaçırarak yine restorana yakın mesafede bulunan Zeljko Bojanıc'e ait Orman ada Villaları 167'ye götürdükleri anlatıldı. Burada Risto Mıjanovıc'i elleri, ayakları bağlı, ağzı bantlı bir şekilde eziyet ederek öldürüp ortadan kaldırdıkları belirtildi. Şüphelilerden örgüt üyesi konumunda bulunan Zeljko Bojanic ve Hakan Kaptan'ın Silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan 2 yıl 6 ayda 6 yıla kadar hapsi istenirken, fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek Risto Mıjanovıc'i kaçırıp eziyet edip öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istendi. Zeljko Bojanic'in Resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi de istendi.