Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği İstanbul Photo Awards 2026'nın üçüncü sergisi, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen galayla açıldı.

İstanbul Photo Awards 2026 uluslararası fotoğraf yarışmasında dereceye giren 90'dan fazla fotoğraf, Ankara ve Roma'da açılan sergilerin ardından ilk kez Washington'da Amerikan kamuoyuyla buluştu.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal'ın katıldığı sergi açılışında, diplomasi, basın, kültür, sanat ve iş dünyasından çok sayıda seçkin davetli yer aldı.

Washington'daki uluslararası medya kuruluşlarını bir araya getiren Ulusal Basın Merkezi'ndeki serginin açılışında konuşan Serdar Karagöz, İstanbul Photo Awards sergisini ilk kez Washington'da açmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Karagöz, bazı fotoğrafların "ömür boyu insanların hafızasında kaldığını" belirterek, "Bir fotoğrafın bin kelimeye bedel olduğunu söylememizin bir nedeni var. Bu gece, İstanbul Photo Awards vesilesiyle bize asla unutamayacağımız bu tür kareler sunan fotoğrafçıları onurlandırıyoruz." dedi.

Steve McCurry'nin 1985 yılında National Geographic dergisinin kapağına taşıdığı Afgan kız Sharbat Gula'nın portresine atıf yapan Karagöz, fotoğrafların insan ve toplum hafızasındaki yerine işaret etti.

Karagöz, 2015 yılından bu yana yaklaşık 22 bin fotoğrafçının yarışmaya 200 binden fazla fotoğraf gönderdiğini ve bunun 19 bininin sadece bu yıl yapılan başvurular olduğunu belirtti.

Karagöz, Gazze'deki açlığa dikkati çeken kareyi anlattı

Gazze'de çekilen "Gazze, Umut Yok" adlı fotoğrafın "Yılın Fotoğrafı" seçildiğini dile getiren Karagöz, "Hepimizin çok iyi bildiği gibi İsrail hükümeti Gazze'ye gıda ve diğer yardımların ulaştırılmasını ciddi şekilde kısıtlamıştı. Açlık, bu masum küçük kıza işte bunu yaptı. Kız sadece iki yaşındaydı ve ağırlığı sadece dört kiloydu." dedi.

Söz konusu fotoğrafın, Filistinli fotoğrafçı Haitham Imad tarafından Avrupa Basın Fotoğraf Ajansı (EPA) için çekildiğini söyleyen Karagöz, Gazze'nin güneyindeki Nasser Hastanesinde tedavi görürken annesinin kollarında bitkin halde yatan 2 yaşındaki "Sham" adlı Filistinli çocuğun görüldüğü kareyi misafirlere gösterdi.

"Fotoğrafçılar bizim gözden kaçırdıklarımızı görürler"

Karagöz, şunları söyledi:

"Bazıları Gazze'den gelen haberleri gördüklerinde gözlerini çeviriyor. İzlemesi gerçekten çok zor. Bir süre sonra insanlara sanki sıradan bir habermiş gibi geliyor. Ancak Haitham'ın fotoğrafı bizi durduruyor. Tekrar ona bakmamızı sağlıyor ve bizi basit bir soruyla yüzleştiriyor: Bunu nasıl kabul edebiliriz?"

Karagöz, sözlerini, "Fotoğrafçılar bizim gözden kaçırdıklarımızı görürler. Umarım bu fotoğrafların gücü, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye yardımcı olur." diye tamamladı.

Büyükelçi Önal, foto muhabirlerinin insanlığa sunduğu hizmete vurgu yaptı

Daha sonra kürsüye gelen Büyükelçi Sedat Önal da bu fotoğraf sergisinin ilk kez Washington'da açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Doğru ve tarafsız bilgiye erişimin "işleyen bir demokrasinin ön koşullarından biri" olduğunu dile getiren Önal, "Günümüzde yapay zeka ve sosyal medyanın hakim olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bu dönemde bazen gerçekle yalan arasındaki ayrım çok belirsiz hale gelebiliyor. Bu nedenle bu fotoğraflar, sadece olan biteni kaydetmekle kalmayıp, gerçeğin geniş kitlelere yansıtılması açısından da çok önemli." dedi.

"Burada gördüğümüz gibi foto muhabirleri, insanlığa önemli bir hizmet sunuyor." ifadesini kullanan Büyükelçi Önal, foto muhabirlerinin farkındalık ve empati yaratacak şekilde "insanlık durumunun önemli bir parçasını" yakaladıklarını sözlerine ekledi.

"Onlar dünyamızı belgeliyorlar"

Serginin açılışına katılan Pulitzer Ödülü sahibi foto muhabiri ve yarışmanın jüri üyesi Carol Guzy, AA muhabirine yaptığı açıklamada yarışmanın önemine işaret etti.

Guzy, "Bence bu sergi, foto muhabirliğinin değerini ve bu fotoğrafçıların cesaretini ortaya koyuyor. Onlar dünyamızı belgeliyorlar ve insanlığa büyük bir hizmet sunuyorlar." diye konuştu.

Guzy, "Umarım bu, insanların gerçekleri görmesini sağlar. Gözlerini açar, rehavetlerinden uyandırır ve en önemlisi belki de harekete geçmelerini sağlar." dedi.

Değerlendirme süreciyle ilgili olarak Guzy, seçim yapmak için çok sayıda iyi fotoğraf olduğunu ve seçim yaparken oldukça zorlandıklarını belirterek, "Birçoğu yürek burkucuydu, hafızanıza kazınan fotoğraflardı." ifadesini kullandı.

Sudan'da çektiği "Born By Phone Light" adlı fotoğrafıyla ödül kazanan foto muhabiri Giles Clarke, ödülü almanın "gerçek bir onur" olduğunu söyledi.

Clarke, "Sudan, özellikle de son 2 yıldır haber yaptığım ve daha fazla haber yapılmasına ihtiyaç duyan bir yer. O yüzden bu çalışmaları yapıyorum." dedi.

Karanlıkta bir hastane yatağında annesinin yanında yatan yeni doğmuş bir bebeğin görüldüğü fotoğrafını anlatan Clarke, bu fotoğrafı 2025 yılının Mart ayında Sudan'ın doğusunda çektiğini dile getirdi.

Clarke, "Jeneratörlerde dizel yakıt kalmamıştı. Doktorların çalışmak için elinde hiçbir şey yoktu. Bir anne ve bebeğinin cep telefonu ışığı altında bakıldığını gördüm. Bana bebeğin cep telefonu ışığı altında doğduğunu söylediler. Bu, bugün Sudan'da yaşananların tipik bir örneği." diye konuştu.

"Gazze'den Ukrayna'ya kadar dünyanın dört bir yanında pek çok meslektaşım inanılmaz işler yapıyor." diyen Clarke, bu yerlere ulaşmanın oldukça zor olduğunu belirtti.

Beyaz Saray'a yürüme mesafesinde bulunan sergi, Ulusal Basın Merkezi'ndeki 11: Eleven Gallery'de, 19 Kasım-5 Aralık tarihlerinde ziyaret edilebilecek.

İstanbul Photo Awards 2026

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen İstanbul Photo Awards'ta dereceye giren fotoğraflar, Ankara ve Roma'nın ardından Washington'da sergileniyor.

Dünya genelinde fotoğraf camiasının prestijli isimlerinden oluşan jüri üyeleri, 113 farklı uyruktan fotoğrafçı tarafından gönderilen yaklaşık 19 bin fotoğraf arasından ödüle layık görülen çalışmaları belirledi.

"Haber", "Spor", "Doğa ve Çevre", "Portre" ve "Günlük Yaşam" alanlarında tekil ve seri kategorilerin her birinde üçer ödül için kazananların mart ayında belirlendiği yarışmada, Filistinli fotoğrafçı Haitham Imad, EPA (European Press Agency) için çektiği "Gazze, Umut Yok" başlıklı eseriyle "Yılın Fotoğrafı" ödülünü almaya hak kazandı.

Her yıl 100'den fazla uyruktan fotoğrafçı, dünya genelinde çektikleri fotoğraflarla yarışmaya katılırken, 12 yılda toplam 22 bin kayıtlı fotoğrafçının yaklaşık 207 bin fotoğrafla katıldığı etkinlik, AA'nın fotoğraf alanında sahip olduğu güçle Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan bir platforma dönüştü.

Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı yurt dışı etkinlik sponsoru, Türk Hava Yolları da ulaşım sponsoru olarak destek veriyor.

Kaynak: AA