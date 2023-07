İSTANBUL-METRO İSTANBUL VE BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ GELECEĞİN RAYLI SİSTEM PROFESYONELLERİNİ YETİŞTİRİYOR

Beykoz Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul ile sektöre nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladı. İş birliği hakkında konuşan Beykoz Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, 'Bu program gençlerimize eğitimleri sonrasında raylı sistemlerde çalışma olanağı sağlayacak. Metro İstanbul gibi birçok raylı sistem işletmecisi bundan sonra istihdam edeceği kişileri bu eğitim sertifikasını almış kişiler arasından seçmeyi tercih edecektir. Bunun da ülkemiz, üniversite ve sektör açısından çok örnek bir proje olacağını düşünüyorum' dedi.

Metro İstanbul, Raylı Sistemler İşletmeciliği alanında eğitim veren Beykoz Üniversitesi ile sektöre nitelikli iş gücü yetiştirecek Raylı Sistemler Temel Eğitim Sertifika Programı'na başlıyor.

Beykoz Üniversitesi ve Metro İstanbul arasında yapılan Eğitimde İş Birliği Protokolü dün Metro İstanbul Alibeyköy Yerleşkesi'nde gerçekleşen imza töreni ile duyuruldu. İş birliği protokolü kapsamında düzenlenecek sertifika programı ile raylı sistemler işletmeciliğinde ihtiyaç duyulan tren sürücülüğü, istasyon amirliği, kumanda merkezi uzmanlığı alanlarında sektöre nitelikli işgücü yetiştirmek ve gençlerin raylı sistemlere ilgi duymalarını sağlamak amaçlanıyor.

DURMAN: SEKTÖR İHTİYAÇLARINA YÖNELİK YENİ BİR PROGRAM

Beykoz Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Metro İstanbul ile yaptıkları iş birliğine ilişkin, 'Bu bizim yapmış olduğumuz çok değerli programlardan bir tanesi. Bu güzel ortamda Metro İstanbul'la bir iş birliği protokolü imzalamak için bir araya geldik. Metro İstanbul ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu sertifika programı ile raylı sistemler işletmeciliği alanında hem sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlı işgücü yetiştirmeyi hem de sektörün gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Beykoz Üniversitesi olarak 2008 yılından bugüne iş dünyası ve toplumun ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip mezunlar yetiştiriyoruz. Bununla birlikte Yaşam Boyu Öğrenme Merkezimizin çatısı altında düzenlediğimiz eğitimler ile bireylerin, kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları gelişim alanlarına katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu iş birliği protokolü 5 hafta sürecek bir eğitimi kapsıyor ve alanda şu ana kadar yapılmış en kapsamlı eğitim. Beykoz Üniversitesi olarak her zaman sektörlere yakın çalışmayı seven bir üniversite olduk. Dolayısıyla bu onun en güzel örneklerinden biri oldu. Her iki tarafta sektör ve üniversite bir araya gelerek 5 hafta sürecek bir eğitim program hazırladılar. Bu program gençlerimize eğitimleri sonrasında raylı sistemlerde çalışma olanağı sağlayacak. Metro İstanbul gibi birçok raylı sistem işletmecisi bundan sonra istihdam edeceği kişileri bu eğitim sertifikasını almış kişiler arasından seçmeyi tercih edecektir. Bunun da ülkemiz, üniversite ve sektör açısından çok örnek bir proje olacağını düşünüyorum. Bu iş birliğiyle birlikte bunun daha başka alanlara yayılacağını da düşünüyoruz, planlarımızı da yapıyoruz. Metro İstanbul'a teşekkür ediyorum. Bir yıldır bu program üzerine çalışılıyor, her ayrıntısı düşünülmüş. Çok profesyonel bir eğitim olacak' diye konuştu.

'BU SERTİFİKAYI EDİNMELERİ GÜZEL BİR AÇILIM OLACAK'

Sertifika programının topluma hizmet yönü olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Durman, 'İstihdama, yönelik bir program olduğu için değerli görüyoruz. Türkiye'de vakıf üniversiteleri içerisinde tek raylı sistemler işletmeciliği olan üniversiteyiz. Dolayısıyla orada okuyan öğrencilerimiz açısından da bu sektörde çalışmaları ve bu sertifikayı edinmeleri güzel bir açılım olacak diye düşünüyorum' dedi.

SOY: EN ÖNEMLİ İHTİYACIMIZ YETİŞMİŞ İNSAN KAYNAĞI

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy ise 'Bugün raylı sistemler sektörüne her aşamada her kademede istihdam sağlayacak kaliteli, kalifiye eleman yetiştirecek bir program için önemli bir iş birliğine imza attık. Metro İstanbul çok büyük bir şirket. Raylı sistemler alanında iş yapan, günde 3 milyona yakın yolcu taşıyan, 6 bine yakın çalışanı olan çok büyük bir şirket. Dünyada da önemi bir yeri var. Aynı zamanda kendi bakımını yapan, kendi işletmesini yapan ve teknoloji geliştiren bir şirket. Bunun getirdiği sorumluluklar da var, en önemli ihtiyacımız yetişmiş insan kaynağı. Son dönemlerde ciddi bir büyüme yaşadık. Son 4 yılda istasyon sayımız ve hat kilometremiz yüzde 30 civarı artış gösterdi. Finansman sağladığınız zaman inşaat yapabiliyorsunuz, trenleri alabiliyorsunuz ama en zor sağlanan şey yetişmiş insan kaynağı. Bununla ilgili de hızlandırılmış bir şekilde sektöre yetişmiş eleman kazandırmak için bu programa imza attık. Beykoz Üniversitesi de bu alanda uzun zamandır çalışıyor. Önemli iki kurumun iş birliği ile bu sene sektöre ciddi bir kazanç sağlayacağımızı ve sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin her tarafında belki de yurt dışında da önemi bir iş bulma kaynağı yarattığımızı düşünüyoruz' şeklinde konuştu.

'YENİ MESLEKLER DOĞACAK!'

Hızla gelişen devrimsel teknolojiler ile birlikte bazı mesleklerin yok olacağını ve yeni mesleklerin doğacağını belirten Soy, 'Ulaşımın geleceğinin raylı sistemlerde olduğuna inanıyoruz, dolayısıyla bu alandaki meslekler Türkiye'nin yükselen yıldızları arasında olacak ve doğal olarak yetişmiş iş gücü ihtiyacı ortaya çıkacak. Kısa süre önce açtığımız 'Metro İstanbul Akademi' bu ihtiyaçtan doğdu. Burada sektöre yönelik teknik kadrolar yetiştirmek ve mevcut çalışanlarımızın gelişimini sağlamak üzere teorik ve uygulamalı dersler veriyoruz. UITP Akademi (Uluslararası Toplu Taşıma Birliği) ile anlaşma yaparak eğitimlerimizi uluslararası bir platforma taşıdık. Öte yandan liseler ve üniversiteler ile geliştirdiğimiz iş birliklerini sürdürülebilir hale getirmek için de projeler geliştiriyoruz. Beykoz Üniversitesi ile bu vizyonumuza paralel olarak bir sertifika programı başlatıyoruz. Yaptığımız eğitim iş birliği protokolü kapsamında teorik eğitimler üniversite bünyesinde verilirken uygulamalı dersler Metro İstanbul Akademi bünyesinde, eğitmenlerimiz tarafından istasyon ve atölyelerimizde gerçekleştirilecek? dedi.

İSTANBUL'DA RAYLI SİSTEMLERİN ALTIN ÇAĞINDA BU İŞ BİRLİĞİ SEKTÖRÜN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK

İstanbul'un tüm dünyada 'aynı anda 10 metro inşa eden şehir' olarak anıldığını ifade eden Soy, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun döneminde sadece inşa edilen yeni hatlarla değil, işletme kalitesi alanında aldığımız ödüllerle, dünyanın dört bir tarafında yürüttüğümüz proje ve müşavirlik işleriyle ve AR-GE Merkezimizin gururu, yerli tramvay aracımız TRAM34'le tüm dünyada ses getiriyoruz. Bu dönem ileride İstanbul'un raylı sistemlerde altın çağı olarak anılacaktır.' dedi. Metro İstanbul'un toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamı konularında yaptığı çalışmalarla çeşitli ödüller aldığını ve örnek gösterildiğini vurgulayan Özgür Soy 'Tüm dünyada erkek egemen bir sektör olan raylı sistemlerde faaliyet gösteren Metro İstanbul, başlattığı toplumsal cinsiyet eşitliği hareketi ile önemli adımlar atıyor. Sektörde kadın çalışan sayısını yüksek oranda artıran Metro İstanbul, tüm kadınlara hem ilham veriyor hem de onları cesaretlendiriyor. Bu sertifika programının raylı sistemler sektöründe kariyer yapmak isteyen kadınlar için de güzel bir fırsat olacağını düşünüyoruz. Gençler meslek seçimlerinde raylı sistemlere ilgi duymuyor, tercihlerinin başında gelmiyor. Özellikle kadınlar raylı sistem alanında kariyer planlaması yapmayı düşünmüyor, hayal etmiyor. Gençlerin geleceğin ulaşım modu olan raylı sistemler alanına daha fazla ilgi duyması ve meslek tercihlerinde yer vermesi amacı ile çalışmalarımızı çeşitlendirmeyi, teknik ve mühendislik alanlarında da üniversite iş birlikleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Sadece üniversiteler ile değil, bir adım öncesinden başlayarak meslek liseleri ile de iş birlikleri geliştirmek üzere çalışıyoruz. Sektörümüzdeki nitelikli iş gücü ihtiyacını görüp raylı sistemler işletmeciliği bölümünü kuran Beykoz Üniversitesi'ne teşekkür ediyoruz. Raylı Sistemler Temel Eğitim Sertifika Programı'nın hayırlı olmasını diliyoruz' şeklinde konuştu.

AKÇABAY: DOĞRU İŞE DOĞRU İNSAN SEÇMENİN YOLU EĞİTİMDEN GEÇİYOR

Metro İstanbul Alibeyköy Yerleşkesi araç bakım atölyesinde gerçekleştirilen iş birliği imza töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Metro İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Neyza Akçabay, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin mesleki gelişimleri ve istihdamı için büyük emek sarf ediyoruz. Bölgesel istihdam ofislerinde bugüne kadar yaklaşık 117 bin kişiye istihdam yarattık. Metro İstanbul'da ise, 2019 yılından bu yana yaklaşık bin 200 kişinin işe alımını gerçekleştirdik. Raylı sistemler gibi spesifik bir alanda yetişmiş iş gücünü piyasadan hazır bulabilmek oldukça güç. Doğru işe doğru insanı seçmenin yolunun eğitimden geçtiğini biliyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde açılacak hatlar göz önüne alındığında Metro İstanbul'un büyük bir istihdam potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Üniversiteler ile yaptığımız iş birlikleri ile aslında raylı sistemlerin geleceğine yatırım yapıyoruz. Metro İstanbul adına attığımız bu imza ile sektörün ekosistemini geliştirmek için önemli bir platformu hayata geçiriyoruz. Son yıllarda ortaya koyduğumuz vizyonla sadece Metro değil, tüm İBB ve iştirakleri gençler için çekici bir işveren haline geldi. Çünkü biz gençlere basit bir yaklaşımla kendi kendini yetiştir ve sonra bize gel demiyoruz. Elimizi uzatarak ihtiyacımız olan alanlarda istenen becerileri elde edebilmeleri için önlerine fırsatlar koyuyoruz' dedi.

RAYLI SİSTEMLER SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA

Raylı sistem işletmecilerinin ihtiyaç duyduğu tren sürücüleri, istasyon amirleri, kumanda merkezi kadroları gibi işletme iş gücünün yetiştirilmesinde temel eğitimleri içeren Raylı Sistemler Temel Eğitim Sertifika programına ilişkin süreçlerin yapılandırılması ve uygulanmasını içermektedir.

Sertifika programı kapsamında üniversite tarafından 60 saatlik teorik ve Metro İstanbul tarafından 20 saatlik saha olmak üzere toplam 80 saat eğitim verilecektir. Saha eğitimleri için Metro İstanbul alanları kullanılacaktır.

Katılımcılardan teorik ve saha eğitimleri için ayrı olmak üzere toplamda yüzde 70 devam zorunluluğuna uymaları beklenmektedir.

Raylı sistemlerle ilgili ilk 5 modülün eğitimleri Metro İstanbul Akademi'nin uzman eğitimcileri tarafından verilecektir. Kalite ve kişisel gelişimle ilgili iki modülün eğitimleri üniversitenin tayin edeceği öğretim görevlileri tarafından verilecektir.

Bu sertifika programı Beykoz Üniversitesi tarafından eylül ayı itibarıyla ile başvurulara açılacaktır.

İlk program Ekim ayında başlayacaktır.

Bu iş birliği kapsamında daha sonraki etaplarda Metro İstanbul çalışanları da üniversitenin eğitimlerine dahil edilerek Metro İstanbul Akademi çatısı altında verilen eğitimlerin akademik bir disipline sahip olması sağlanacaktır.