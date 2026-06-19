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Adliyede kendisini savcı yardımcısı olarak tanıtan şüpheli tutuklandı

Adliyede kendisini savcı yardımcısı olarak tanıtan şüpheli tutuklandı
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Ankara'da kendini 'savcı yardımcısı' ve 'stajyer savcı' olarak tanıtıp polis merkezinde talimat vermeye çalışan kadın, üzerinde başkasına ait hakim-savcı adayı kimlik kartı bulunması üzerine 'hırsızlık' suçundan tutuklandı.

Ankara'da bir kadının kendisini "savcı yardımcısı" ve "stajyer savcı" olarak tanıtarak polis merkezinde görevli personele talimat vermeye çalıştığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, şüphelinin üzerinde başka bir kişiye ait hakim-savcı adayı kimlik kartı ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan tutuklandı.

Olay, Ankara Adliyesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. adlı kadın son birkaç gün içerisinde birden fazla kez polis merkezine giderek görevli personelle görüştü. Görüşmeler sırasında kendisini bazen 'savcı yardımcısı', bazen de 'stajyer savcı' olarak tanıtan kadın, personele talimat vermeye çalıştı. M.A. ayrıca görevli polis memurları hakkında şikayette bulunmak amacıyla polis merkezine müracaat ederek, personelin kimlik ve görev bilgilerini talep etti. Durumdan şüphelenen polis memurlarının kimlik ibraz etmesini istediği kadın, stajyer savcı olarak görev yaptığını söyledi. Durumun savcılığa bildirilmesinin ardından yapılan incelemelerde şüpheli M.A.'nın savcı yardımcısı ya da stajyer savcı adayı olmadığı tespit edildi. Araştırmalarda şüphelinin Hukuk Fakültesi 1'inci sınıftan ayrıldığı belirlendi. Şüphelinin üzerinde yapılan kontrolde ise erkek arkadaşı olduğunu beyan ettiği kişi adına düzenlenmiş hakim-savcı adayı kimlik kartı ele geçirildi.

"Kimliği hırsızlık amacıyla kullanmadım"

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen M.A., söz konusu kimliği hırsızlık amacıyla kullanmadığını belirterek, "Ben kimliği böyle bir hususta kullanmadım. Eski erkek arkadaşımla görüşmediğim için de kimliğini vermedim. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ederim" dedi.

Şüpheli müdafileri ise, müvekkillerinin herhangi bir maddi veya manevi menfaat elde etmediğini, sabit ikametgah sahibi olduğunu ve kaçma şüphesinin bulunmadığını savunarak, adli kontrol uygulanmasını talep etti.

"Mahkeme tutuklama kararı verdi"

Nöbetçi mahkeme, müşteki, bilgi sahibi ve şüpheli beyanları ile dosyadaki delilleri değerlendirerek, şüphelinin üzerine atılı 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu belirtti. Kararda, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirilerek, şüphelinin tutuklanmasına hükmedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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