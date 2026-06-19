Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Süper Lig devinden

Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan Ersin Destanoğlu için sürpriz bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin, 24 yaşındaki kaleci için resmi teklif yaptığı iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Ersin Destanoğlu'nun geleceği henüz netlik kazanmadı. Genç file bekçisinin kariyerine ilişkin karar vermeden önce gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.