Haberler

Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Süper Lig devinden

Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Süper Lig devinden
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin, sözleşmesi sona ermek üzere olan Ersin Destanoğlu için resmi teklif yaptığı öne sürüldü. Beşiktaş ile son görüşmesini yapmaya hazırlanan genç kalecinin geleceğinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

  • Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu için resmi teklif yaptı.
  • Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.
  • Ersin Destanoğlu, tatilde Acun Ilıcalı ile aynı bölgede görüldü.

Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan Ersin Destanoğlu için sürpriz bir gelişme yaşandı.  Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin, 24 yaşındaki kaleci için resmi teklif yaptığı iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Ersin Destanoğlu'nun geleceği henüz netlik kazanmadı. Genç file bekçisinin kariyerine ilişkin karar vermeden önce gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın kısa süre önce yaptığı tatil paylaşımında bulunduğu bölgede Ersin Destanoğlu'nun da yer alması dikkat çekti. Bu gelişme, transfer iddialarını daha da güçlendirdi.

BEŞİKTAŞ SON GÖRÜŞMEYİ YAPACAK

Beşiktaş yönetiminin de Ersin Destanoğlu ile bir görüşme daha gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi. Taraflar arasında yapılacak son görüşmenin ardından genç kalecinin geleceğine ilişkin kararın netleşmesi bekleniyor.

AVRUPA İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta uzun yıllardır forma giyen Ersin Destanoğlu'nun kariyerine yurt dışında devam etme ihtimali her geçen gün artıyor. 24 yaşındaki kaleciye İngiltere dışında farklı ülkelerden de ilgi olduğu ifade ediliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak

Türkiye'nin en uzunu ve en hızlısı! Erdoğan açtı, 43 gün ücretsiz
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı

Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge

Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakandan valiliklere genelge
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi

Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir golcü daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattını açtı: 31 Temmuz'a kadar ücretsiz

Türkiye'nin en uzunu ve en hızlı metrosunda Erdoğan ilk testi yaptı
Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı

Muayenehane bile kurmuş! Sahte doktorun gerçek mesleği şaşırttı
Ünlü şarkıcı, hayranlarının konserlerde en ön sırada olmak için yaptığı iğrenç alışkanlığı açıkladı

Ünlü şarkıcı hayranlarının konserlerdeki iğrenç alışkanlığını açıkladı
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü

Tahliye sonrası evine gelen Cübbeli Ahmet'i böyle karşıladı
Bahçeli de şaşkın! Önce şiir okudu sonra ulumaya başladı

Bahçeli de şaşkın! Önce şiir okudu sonra ulumaya başladı