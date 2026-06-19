Vedat Muriqi'den Fenerbahçelileri duygulandıran paylaşım

Fenerbahçe Kulübü, transfer görüşmeleri için prensip anlaşmasına vardığı eski Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i kadrosuna kattı.

VEDAT MURIQI 3 YILLIĞINA FENERBAHÇE'DE

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, 1994 doğumlu oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağlandığı belirtilerek "Golcü oyuncu Vedat Muriqi, kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

''BAZI HİKAYELER YAZARAK ANLATILMAZ''

Yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönmesinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Vedat Muriqi, bu paylaşımdaki videoda ''Bazı hikayeler yazarak anlatılmaz, siz zaten biliyorsunuz. Çocukluğumun sesini duyduğum yerdeyim.'' ifadelerini kullandı.

''MÜCADELEDEN, SAVAŞTAN KAÇMAYACAĞIM''

İmza töreninin ardından da konuşan Kosovalı oyuncu, "Bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili Hocamız İsmail Kartal'a, tüm değerli Fenerbahçe taraftarlarına canı gönülden teşekkür ederim. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun." ifadelerini kullandı.