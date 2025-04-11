İstanbul'da korkutan yangın! Alevler çevredeki otomobilleri yutmaya başladı

İstanbul Başakşehir'deki İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya deposunda yangın çıktı. Alevlerin hızla büyüdüğü yangın nedeniyle oluşan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

ALEVLER OTOMOBİLLERE SIÇRADI

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken patlama seslerinin duyulduğu bölgede alevler çevredeki otomobillere sıçradı. Olay yerinden bilgileri aktaran CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak, "Yangınla birlikte patlamalar meydana geldi. Göğü siyah duman kapladı. Dakikalar önce büyük patlama duyuldu. Kimyasal maddelerin yer aldığı bir nokta burası. Alevlerin şu anda şiddetli şekilde göğe doğru yükseldiğini görüyoruz, yangın kontrol altına alınamıyor. Burası İkitelli Organize Sanayi Bölgesi. Yanan araçların olduğu yerin yediemin otoparkı olduğunu öğrendik.

ÇEVREDEKİ YOLLAR KAPATILDI

Şu an inanılmaz bir şekilde yanma devam ediyor. Tanımlayamıyoruz ama alevin yükselişi çok ama çok fazla. Patlamalar gerçekleşiyor burada. Elimizdeki bilgiler kimyevi bir malzemeden kaynaklandığı yönünde. İtfaiye araçları arka arkaya geliyor. Polis çevredeki yolları kapattı. Otomobiller başka yollara yönlendiriliyor. Alevler konteynerlere sıçradı şu an. Hala etraftan takviye ekipler gelmeye devam ediyor. İtfaiye patlamalardan dolayı müdahale gerçekleştiremiyor. Bölgede adak ve kurban hayvanı satışının yapıldığı bilgisi de var.

GÖKYÜZÜNÜ SİYAH DUMANLAR KAPLADI

Yangının olduğu bölgeye kimse yaklaştırılmıyor. Müdahale devam etse de alevlerin şiddeti büyüyerek devam ediyor. Alevler yaklaştıkça otomobiller yanıyor. Duman tamamen göğü kaplarken şu an bir patlama daha gerçekleşti. Çevredeki herkes dışarı çıkarak yangını izlemeye başladı.

KÖPEĞİ KURTARDILAR

Her müdahale sırasında alevler daha da harlanıyor. Bizler buradan sıcak gelişmeleri gösteriyoruz. Aşağıdaki araçlara sıçramasın diye büyük mücadele veriliyor. Şimdi içeriden bir köpek kurtarıldı.

ÇEVREDEKİ ARAÇLAR İÇİN HAT OLUŞTURULDU

Yangın başka otomobillere gitmesin diye itfaiye ekipleri tarafından bir hat çekiliyor. 4 noktadan bir müdahale var. Sirenler çalıyor ve hala takviye var. Park halinde otomobiller ve hareket ettirilemiyor. Çok sayıda araç zarar gördü. Arkada da bir alışveriş merkezi var. Yol boyunca araçlarını durduran İstanbullular bekleyişine devam ediyor. Burada kurbanlık hayvan satış yerinin ve yediemin otoparkının olduğu bilgisi var."