İstanbul'dan geldiği Hatay'da depreme ailesiyle yakalandı; 'Korkudan birbirimize sarıldık'

KAHRAMANMARAŞ merkezli ilk depreme İstanbul'dan gelip, Hatay'daki kızının evinde eşi ve oğlu ile yakalanan Ali Duman (70), "Daha önce de deprem gördük ama bu kadar şiddetli olanını, bu kadar korkutanını görmedik.

KAHRAMANMARAŞ merkezli ilk depreme İstanbul'dan gelip, Hatay'daki kızının evinde eşi ve oğlu ile yakalanan Ali Duman (70), "Daha önce de deprem gördük ama bu kadar şiddetli olanını, bu kadar korkutanını görmedik. Sanki ev gidip, geliyordu artık dünyanın sonu gibiydi. Korkudan birbirimize sarıldık" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar alan birçok depremzede, İzmir'in Çiğli ilçesine getirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Cihannüma Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen depremzedeler, 22 gün geçmesine rağmen korku dolu dakikaları unutamıyor.

Depremzedelerden Reyhan Hülagü (29) ise "Deprem sırasında ne yapacağımızı şaşırdık. Yer yerinden oynadı. Çocuklarım travma yaşadı, hala etkisindeler. Çok zor bir durumdu. Eşim kanepede yatıyordu, resmen yataktan fırladı. Öyle bir deprem oldu ki; yerimizde ve dengede duramadık. Kıyamet koptu sandık. Evin çökeceğini ve öleceğimizi düşündük. Bir cesaretle kalkıp, çocuklarımızı aldık, dışarıya çıktık. Kar yağıyor ve soğuktu. Ev yerinde duramıyordu. Yollar yer değiştirmişti. Dışarı çıktığımızda daha da şiddetlenmişti. İnsanlar, çocuklar çığlık çığlığa sokaklarda koşuyordu. Kar, kış, soğuk rüzgar vardı. Hiç öyle bir an görmemiştim. Allah'a şükürler olsun yaşıyoruz" dedi. Bedensel engelli bir oğlu olduğunu ifade eden Hülagü, çocukları ile yaşayabilecekleri sıcak bir yuva istediğini dile getirdi.