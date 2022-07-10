İstanbul'da uzun süre unutulmayacak gece! Sabaha kadar 7 binden fazla şimşek çaktı

Megakent İstanbul'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış sonrası bazı ilçelerde hayat adeta felç oldu. Esenyurt ilçesinde dere taştı, bir ev ve iş yerini su basarken, Haramidere'nin taşması sonrası en çok Pınar ve Yeşilkent mahalleleri etkilendi.

ESENYURT'TA 2 AİLE SELDE MAHSUR KALDI

Esenyurt belediyesi ve itfaiye ekiplerinin yoğun mesaisi sonrası evlerinde mahsur kalan 2 aile kurtarılırken, ekipler gece boyunca su baskını yaşanan evlerde çalışmalarına devam etti.

BEYKOZ'DA YILDIRIM DÜŞEN EVDE YANGIN ÇIKTI

AFAD'ın yaptığı sel uyarısının ardından sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz ilçesinde de caddeler ve yollar sağanak yağmur sebebiyle kapandı. Caddeler ve bazı evler su altında kaldı. Yalı Mahallesi Meydan Sokakta bulunan bir eve yıldırım düşerken, evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekipleri yaralı vatandaşları bölgedeki hastaneye sevk etti. Beykoz'da aşırı yağış sebebiyle sahil yolu, caddeler ve bazı sokaklar su altında kaldı. Bir evi ise aşırı yağış sebebiyle su bastı. İtfaiye ekipleri su basan evde tahliye çalışması yaptı.

İSTANBUL'DA GECEYİ AYDINLATAN 7 BİNDEN FAZLA ŞİMŞEK

Kurban Bayramı'nın ilk gününde uzun süre unutulmayacak bir gece yaşayan İstanbul'da şimşekler de gece boyu gökyüzünü aydınlattı. Havaforum'dan yapılan paylaşımda İstanbul'da saat 05.15 itibarıyla çakan şimşek sayısı da 7 bin olarak tespit edildi. Öte yandan megakenti aydınlatan şimşeklere dair harita da paylaşıldı.