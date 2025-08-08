İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: Yaklaşık 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 5'inin tutuklandığını açıkladı. Operasyon kapsamında 1 milyon 191 uyuşturucu hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan 356 kilogram ham madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından İstanbul'da uyuşturucu madde imalatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımında operasyonun detaylarını aktardı.

YAKLAŞIK 2 MİLYON UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu madde imalatı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda, 1 milyon 919 bin uyuşturucu hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan 256 kilogram ham madde ele geçirildiğini duyurdu. Ham maddeden yaklaşık 5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebileceği belirtildi.

9 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 4'ünün ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları ve bu ticareti organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

"MÜCADELEMİZ GENÇLERİMİZİ KORUMA MÜCADELESİDİR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nı ve görev alan tüm personeli tebrik etti. Yerlikaya, "Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

bir toplumu rant talan yağma peşkeşlerden her türlü kötülüklerden korumak çok zordur bir ulusun dimdik ayakta kalması bir masanın ayaklarının hepsinin yerinde olması gibidir eğer ayaklardan biri eksikse siz ne yaparsanız yapın o masayı tutarak ayakta nereye kadar tutabilirsiniz sonu yıkımdır bela musibet size durup dururken gelmez yaptığınız kötülükle siz onu çağırırsınız aslında masanın ayaklarını baltayla parçalayarak ülkenin değil kendinizin, gelecek nesillerinizin sonunu hazırlıyorsunuz

