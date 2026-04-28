İstanbul'da 'Türk Dünyası Çocuk Oyunları Şenliği' düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen çocukların katılımıyla "Türk Dünyası Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlik, halk oyunları gösterisinin ardından tanıtım filmi ve bayrak gösterisiyle başladı.

Programın açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri ve Türk dünyasının temsilcileri olarak İstanbul'da oyun şenliği vesilesiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Yelkenci, esasında bin yıllara dayanan ortak geçmişin ürünleri olan ve birçok noktada çocukların gelişimine, olgunlaşmasına katkıda bulunan oyunu ve oyunla beraber oyunun taşıdığı değerleri etkinlikte konuşacaklarını kaydetti.

Şenliğin ismindeki oyun kavramının eğitim tasavvurunda basit bir eğlence aracı olmadığını ifade eden Yelkenci, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'mizin ve eğitim anlayışımızın merkezinde yer alan eğilimlerden bir tanesi de oyunseverliktir. Çünkü çocuğun hayatı yaratılışı itibarıyla oyunla başlar, çocuğun en önemli işi oyundur ve onu şekillendiren de oyundur. Bu nedenle geleneğimizin üzerinde şekillenen oyunlar çocuğumuzun inşası için de çok önemlidir." değerlendirmesini yaptı.

Yelkenci, oyunların Türk dünyasının ortak geçmişinin ortak neşesinin ve ortak bakış açısının bir ifadesi olduğunu, farklı coğrafyalardan gelip aynı oyun etrafında kenetlenenlerin, köklerinden beslenen ve geleceğin dünyasına kendi kimlikleriyle imza atacak olan bir neslin müjdecisi olduğunu dile getirdi.

"Türk Devletleri Teşkilatı'nı daha kuvvetli bir yapıya dönüştüreceğinize inancımız tamdır"

Farklı ülkelerden şenliğe katılan çocukların sadece bayraklarının değil aynı zamanda dostluğun, nezaketin ve binlerce yıllık kardeşlik hukukuna dayanan zenginliğin temsilcileri olduğunu belirten Yelkenci, "Oynadığınız her oyunda birbirinizi iyi tanıyın. Paylaştığınız her tebessümle gönül köprüleri kurun. Buradan ayrılırken evinize sadece güzel hatıralar değil, sarsılmaz bir kardeşlik şuuru götürmenizi temenni ediyorum. Bugün bu nesillerin kurmuş olduğu Türk Devletleri Teşkilatı'nı, sizlerin yarın çok daha güçlü bağlarla daha kuvvetli hale gelmiş bir yapıya dönüştüreceğinize inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Yelkenci, Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimi sadece dört duvar arasında sıkışmış bir bilgi aktarımı sürecinden ibaret görmediklerini kaydederek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonunun bir parçası olarak akademik başarının yanı sıra bilimsel ve zihinsel gelişime de önem verdiklerini, bunların yanı sıra kültürel ve insani değerlerle donanmış kendi değerlerini bilen ve dünyaya bu değerlerle söz söyleyen bir gençlik inşa etme niyetinde olduklarını söyledi.

Geleneksel oyunları hatırlatarak çocukları dijital yalnızlıktan ve dijital karanlıklardan kurtarıp, akranlarıyla sosyalleşmelerini sağlamanın bu inşanın en temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Yelkenci, "Bizim düşüncemizde yıllardır medeniyetimizi kuran kodlar olarak yer alan kalbiselim, aklıselim ve zevkiselime ulaşan yollardan en önemlisi belki de çocuk için oyundur. Bu noktada bizler diyoruz ki öyle bir nesil ki kökleriyle bağlarını sağlam kurmuş, çağın şartlarının farkında olan ve çağın imkanlarından istifade etmesini bilen fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek Maarif Modeli'mizde önemli bir yer tutmaktadır." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile ülke temsilcileri de programa katıldı.

Geleneksel oyunlar sergilenerek kültürel etkileşimde bulunuldu

Açılış programının ardından katılımcı ülkelerin yöresel çadırlarının önünde geleneksel oyunlar oynanıp kültürel tanıtımlar gerçekleştirildi.

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından kurulan çocuk standında çocukların insan hakları konusunda erken yaşta bilinç kazanmalarını, eşitlik ve ayrımcılık yasağı temelinde hak temelli farkındalık geliştirmelerini ve toplumsal yaşama aktif, bilinçli bireyler olarak katılımlarını desteklemeye yönelik etkileşimli içerikler sunuldu.

Etkinlikle Türk dünyasına ait çocuk oyunlarının tanıtılması ve kültürel bağların güçlendirilmesi hedeflenirken, TİHEK Çocuk, çocukların hak temelli bilinçle güçlenmesini ve insan onuruna dayalı eşit bir geleceğin inşasına aktif katılımlarını destekleyen öncü bir yaklaşımı temsil ediyor.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan'dan çocuklar, öğretmenler ve eğitim yöneticilerinin bir araya geldiği etkinlikte, farklı ülkelerden gelen çocuklar geleneksel oyunlarını sergileyerek kültürel etkileşimde bulundu.

Şenlik kapsamındaki etkinlikler 30 Nisan'a kadar devam edecek.