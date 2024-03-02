Silahla çekilmiş videolarını paylaşan 15 ve 16 yaşındaki çocuklar hakkında adli işlem başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçunu işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda sosyal medya hesabından silahla paylaşım yapan 15 ve 16 yaşlarındaki 2 çocuk hakkında inceleme başlatılarak adli işlem yapıldı.

SOSYAL MEDYADA SİLAHLI PAYLAŞIMA OPERASYON

Yapılan çalışmalarda, fotoğraf ve görüntülerin Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde ikamet eden 15 yaşındaki M.A.A.(15) isimli şahsa ait olduğu belirlenmesi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheli, silahların arkadaşının babası olan M.İ.'ye ait olduğunu söyledi. Polis ekipleri, M.İ. isimli şahsı 2 adet ruhsatlı silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

15 yaşındaki şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, M.İ. isimli şahıs hakkında ise bilgi alındıktan sonra adli makamlarca serbest bırakıldı. Ruhsatlı silahlar, inceleme yapılması için muhafaza altına alındı.

OTOMOBİLDEN DIŞARIYA ATEŞ AÇAN ÇOCUK YAKALANDI

Silahla poz veren 15 yaşındaki çocuğun yanı sıra yapılan bir diğer çalışma kapsamında ise, seyir halindeki bir otomobilin penceresinden havaya ateş açan ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi için harekete geçildi. Kimliği tespit edilen şahsın 16 yaşındaki A.A olduğu belirlendi. Kurusıkı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan çocuk hakkında adli işlem başlatıldı.