İstanbul'da son 84 yılın en yüksek yağışı ölçüldü, Beykoz'da metrekareye 277,1 kg düştü

(İSTANBUL) İstanbul, son 84 yılın en yoğun ve en şiddetli yağış rekorlarından biriyle karşı karşıya kaldı. Kent genelinde etkili olan kuvvetli sağanakta Beykoz'da metrekareye 277,1 kg yağış düştü. Bu değer, 1942'ten bu yana istasyonlarca kaydedilen en yüksek yağış miktarı olarak kayıtlara geçti. Bu sistemle birlikte kentte kısa sürede kaydedilen yağış miktarı, ekim ayı uzun yıllar ortalama yağış toplamının 4 katına ulaştı.

İBB, olası olumsuzluklara karşı AKOM koordinasyonunda tüm imkanlarını seferber etti. 8.564 personel ile 2.325 araç ve iş makinesi, il genelinden gelen ihbarlara kesintisiz müdahale ediyor. Su birikintisi, rögar taşması, yol çökmesi, mahsur kalma ve ağaç devrilmesi gibi konularda toplam 9.755 ihbar alındı. Bunların 7.131'si İSKİ'ye, 1.460'ı İtfaiye'ye, 815'i Çözüm Merkezi'ne, 349'ü ise Yol Bakım'a ulaştı. İBB ekipleri sahadaki kurtarma, tahliye ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Etkisini büyük ölçüde yitiren yağışların, öğle saatlerine kadar Anadolu Yakası'nda hafif yağmur geçişleri şeklinde devam etmesi bekleniyor.

İstanbul başta olmak üzere ülkemizin büyük bölümü, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz üzerinden taşınan yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi. Salı sabahı başlayan ve aralıksız süren kuvvetli sağanaklar nedeniyle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde (Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Şişli, Başakşehir, Büyükçekmece, Kağıthane) metrekareye toplam 130 ila 277 kg yağış ölçüldü. İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM'un sevk ve idaresinde kriz masası oluşturuldu. İBB, tüm birimleriyle 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor.

"EKİM AYI NORMALLERİNİN 4 KATI: SON 84 YILIN EN YÜKSEK DEĞERİ"

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul'un ekim ayı uzun yıllar ortalama yağış toplamı 66,3 mm. Bu son sistemle birlikte tek bir periyotta düşen yağış miktarı, aylık normallerin kat kat üzerine çıktı. Özellikle Beykoz'da ölçülen 277,1 kg'lık rekor değer, Ekim ayı ortalamasının 4,1 katına denk geldi. Gece boyunca Anadolu Yakası'nda Boğaz çevresinde 5 ile 45 kg arasında değişen hafif sağanaklar görüldü.

"İLÇELERE DÜŞEN YAĞIŞ MİKTARLARI"

AKOM Meteoroloji verilerine göre Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde metrekareye toplam 130 ila 277 kg yağış kaydedildi. Diğer ilçelerde bu miktar 35 ila 120 kg arasında değişti. İstasyon bazında en yüksek yağış sırasıyla 277,1 kg ile Beykoz'da, 211,8 kg ile Sarıyer'de ve 203,9 kg ile Eyüpsultan'da ölçüldü. Bu istasyonları 191,8 kg ile Sarıyer İTÜ Maslak Yerleşkesi, 166,5 kg ile Beykoz Anadolu Feneri, 158,3 kg ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 146,1 kg ile Arnavutköy, 147,4 kg ile Şişli, 142,0 kg ile Olimpiyat (Başakşehir) ve 137,1 kg ile Büyükçekmece izledi. Bölgedeki diğer istasyonlar da yüksek yağış aldı: AKOM (Kağıthane) 135,5 kg, Şile Darlık Köyü 135,4 kg, Çekmeköy Ömerli 131,2 kg, Kartal Aydos Dağı 119,8 kg, Sancaktepe 115,5 kg ve Üsküdar 113,2 kg.

"MÜCADELE SÜRÜYOR"

Bilgilendirmede şu ayrıntılar yer aldı:

"İBB, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmek ve kenti en kısa sürede normale döndürmek için geniş çaplı bir operasyon yürüttü. Sahada İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, İSTAÇ, Zabıta, Park Bahçeler, İBB Trafik, İGDAŞ ve diğer ilgili birimlerden toplam 8.564 personel ile 2.325 ve iş makinesi görev aldı. İl genelinde su baskınları ve dere taşmaları nedeniyle mahsur kalan yüzlerce vatandaş, İBB ekiplerince kurtarılarak güvenli bölgelere tahliye edildi. Özellikle Göktürk, Kemerburgaz ve Ayazağa'da okullarda, sitelerde ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar, öğrenciler ve çalışanlar itfaiye ve kurtarma ekiplerince güvenli alanlara alındı.

Yağışın yol açabileceği ulaşım sorunlarını önlemek amacıyla Metro İstanbul, ana metro ve tramvay hatlarındaki seferleri gece saat 02.00'ye kadar uzattı. Geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan ya da barınmak isteyen vatandaşlar için İBB Sosyal Tesisleri ile BELTUR noktaları sabaha kadar açık tutuldu ve sıcak çay ile su ikram edildi. Cendere Havzası'nda yapılan izleme ve değerlendirmelerde, dere su seviyesinin en yüksek seviyeye kıyasla yaklaşık 1,5 metre düştüğü tespit edildi. Mevcut hidrolojik koşullar doğrultusunda taşkın riski en düşük seviyeye indi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından 15 ve 16 Ekim günleri okulların tatil edilmesi ve çalışanlara izin verilmesine yönelik tedbirler alındı. Ekiplerin kentin dört bir yanındaki temizlik, bakım ve tahliye çalışmaları aralıksız sürüyor.

"RAYLI SİSTEMLERİ AÇIK TUTMAK İÇİN YOĞUN MESAİ"

Sefer saatleri gece 02.00'ye kadar uzatılan Metro İstanbul ağında, olumsuz hava koşullarının yol açabileceği riskleri önlemek amacıyla teknik ekipler yoğun bir mesai yürüttü. Bu kapsamda T5 Eminönü–Alibeyköy ve T1 Kabataş–Bağcılar tramvay hatlarında mazgal ve ray oluğu temizlikleri yapılırken; M1A, M3, M4 ve M5 hatlarındaki istasyonlarda su tahliyesi ve hijyen çalışmaları gerçekleştirildi. M2, M6 ve M7 hatlarında ise rutin araç yıkama faaliyetleri geçici olarak durdurularak tüm personel izolasyon ve su sızıntısı yaşanan riskli bölgelere sevk edildi; ayrıca M7 Alibeyköy hattında İSTAÇ ile koordineli olarak su baskını sonrası çamur temizliği ve yıkama çalışmaları tamamlandı.

"BARAJ DOLULUK ORANLARI HIZLA YÜKSELDİ"

Kent genelinde hayatı olumsuz etkileyen ve son 84 yılın en yüksek seviyelerine ulaşan yoğun sağanak yağışlar, İstanbul'un su kaynaklarında artışa neden oldu. 14 Ekim tarihinde yüzde 38,00 seviyelerinde seyreden İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı, düşen rekor yağışların ardından 15 Ekim itibarıyla hızla artarak yüzde 45,22 seviyesine yükseldi."

Kaynak: ANKA