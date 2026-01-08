İstanbul'da şiddetli fırtına! Tüm vapur seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren şiddetli fırtına etkili oluyor. Özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkileyen şiddetli rüzgar nedeniyle megakentte tüm vapur seferleri iptal edildi.

TÜM VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tüm seferlerimiz elverişsiz hava koşulları sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.

İDO VE BUDO SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

İDO ve BUDO'nun sitesinde ise hava koşulları nedeniyle seferlerin iptal edilmek zorunda kalındığı bildirildi.

TELEFERİK HATLARINDAKİ SEFERLER DE AKSADI

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teleferik seferlerinin yapılamadığını bildirdi. Açıklamada, "Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler yapılamamaktadır" ifadeleri yer aldı.

DENİZDE DEV DALGALAR

Fırtına Boğaz ve Marmara açıklarında etkisini artırırken, Zeytinburnu ve Beşiktaş sahilinde dev dalgalar oluştu. Dalgalar yer yer sahil bandını kapladı. Dalgaların kıyıya vurmasıyla zaman zaman zor anlar yaşandı.

Sahilde bulunan bazı vatandaşlar ise fırtınaya aldırış etmedi. Bazıları ise fotoğraf çekmeye çalışırken dalgaların aniden yükselmesi sonucu ıslandı.

4 KATLI BİNANIN ÇATISI UÇTU

İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Havaalanı Mahallesi Taşocağı Caddesi'nde fırtınaya dayanamayan 4 katlı binanın çatısı yerinden koparak uçtu. Savrulan çatı parçaları, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın çatı parçalarının üzerine düşmesinden son anda kurtuldu. Çatıyla beraber yerinden sökülen çanak antenler de fırtınanın etkisiyle kaldırıma savruldu. Olayda araçlarda hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.