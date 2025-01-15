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İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

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İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükselirken, 33 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor. İstanbul Valiliği art arda gelen ölüm haberleri sonrası yeni bir genelge duyururken sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatlarını iptal etti.

İstanbul'da son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sahte içki kabusu büyüyor. Megakentte hastaneye kaldırılan 8 kişinin daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamaması sonucu sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

İSTANBUL VALİLİĞİ HAREKETE GEÇTİ

33 kişinin hastanelerdeki tedavisinin devam ettiği kaydedilirken art arda gelen ölüm haberleri sonrası İstanbul Valiliği de harekete geçti.

63 İŞLETMENİN RUHSATLARI İPTAL EDİLDİ

Vali Davut Gül, kentte sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığını bildirdi. Vali Gül yaptığı paylaşımda, "Sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. Sahte/kaçak içki satarak ölüme sebep olan herkes tespit edilerek adalete teslim edilmektedir. Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor" ifadelerini kullandı.

GENELGE YAYIMLANDI

Gül, paylaşımında, İstanbul Valiliğinin kaçak içki ve sahte alkol kullanımı ile daha etkili mücadele edebilmek için çıkardığı genelgeye de yer verdi. Valiliğin genelgesinde şu ifadeler yer aldı; "Bu kapsamda, 10 Ekim 2024'te çıkarılan Valilik genelgesiyle, alkol satışı yapan işletmelere 7 gün 24 saat kesintisiz ve belirlenen kalitede görüntü kayıt sistemi zorunluluğu getirildi. Bu genelgeye ek olarak 10 Ocak 2025'te yayımladığımız genelgeyle, kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren işletmelerin, yapılacak denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen işletmelerin, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan işletmelerin, özel kanunlardaki istisnalar hariç, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal edilecektir. İptal işlemi, ruhsat verme yetkisine sahip idari birimlerle koordineli şekilde yürütülecek olup, kolluk kuvvetleri de konuyla ilgili denetimlerini aralıksız sürdürecektir."

İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (47)

Haber YorumlarıUğur Onur:

Akp'nin eseridir.Gurur duyabilirsiniz!

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Haber YorumlarıCumali Keleş:

şeytanilerin ölümü inşallah çok olur

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Haber Yorumlarısedat çil:

İçmeyin şu zıkkımı

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Haber YorumlarıBurak Özşenoğlu:

Su testisi su yolunda kırılır hiç üzülmem böyle gidenlere

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Haber YorumlarıJokerAllame:

sebeb olanlar cayır cayır

Yorum Beğen77
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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

içki tüm kötülüklerin anasıdır. içmeyin yaw. ne anlıyorsunuz. haz ile mutluluk ters orantılıdır. haz veren şeylerden uzak durun.

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Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıTemel Temel:

Ötv ye durmadan zam yaparsanız sigara ve içkide kaçağı önleyemessiniz. adım başı her yerde alenen satılıyor. vebalini çekersiniz artık.

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Haber YorumlarıSebahattin Yakar:

cumali pcmisinlan

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Haber YorumlarıMülayim:

zemzem suyu için diyecem ama onun da sahtesi varmış:))))

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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

BU HABERLER DOĞRUMU YOKSA İÇKİ Yİ FAHİŞ FİYATA SATMA DERDİNİZ Mİ VAR.

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Yorum Beğenme10
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