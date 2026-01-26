Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca düzenlenen " Türkiye'de ve Dünyada Özel Güvenlik Uygulamaları Çalıştayı", İstanbul'da başladı.

Esenyurt'taki otelde 3 gün sürecek çalıştayın ilk gününde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının çalışmalarının anlatıldığı kısa film gösterildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, güvenliğin devletin en temel varlık sebebi olduğuna işaret ederek, "Güvenlik, vatandaşlarımızın devlete duyduğu güvenin, kamu otoritesinin, toplumsal huzurumuzun temel dayanağıdır." dedi.

Küreselleşmenin etkisiyle özel güvenlik ve kamu güvenliği kavramlarının birbirleriyle özdeşleştiğini ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Özel güvenlik, kamu yönetiminin bir alternatifi değil tamamlayıcısı ve stratejik bir ortağıdır. Özel güvenlik görevlilerimizin yaptığı iş sıradan bir görev değil insan hayatına, kamu düzenine ve vatandaşlarımızın huzuruna dokunan son derece kıymetli bir sorumluluktur. Bugün ülkemiz genelinde yüz binlerce özel güvenlik görevlisi, havaalanları, hastaneler, havalimanları, üniversiteler, adliyeler, alışveriş merkezleri ve sanayi tesisleri gibi birçok kritik alanda görev yapıyorlar. Görev ve sorumluluk alanlarında tehlikenin daha ortaya çıkmadan bertaraf edilmesinde etkin rol oynuyorlar. Özel güvenlik görevlilerimizin sergilediği feraset ve dikkat vatandaşlarımızın huzurunu doğrudan arttırıyor." diye konuştu.

Demirtaş, genel güvenliğin sağlanmasında özel güvenlik sektörüyle güçlü, sürekli ve sürdürülebilir işbirliğini önemsediklerini, özel güvenlik görevlilerinin eğitimlerine yönelik her katkıyı genel asayişe yapılan yatırım olarak gördüklerini söyledi.

Çalıştayda tanıtılan Özel Güvenlik Eğitimlerini Geliştirme (ÖZGE) Projesi'nin eğitim alanındaki hedeflerine ulaşmalarında önemli bir aşamayı temsil ettiğini vurgulayan Demirtaş, "Özel güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesi yaklaşımı, 12. Kalkınma Planı'nda da açık bir şekilde yer alıyor. ÖZGE Projesi, bu anlayışın eğitim boyutundaki somut tezahürüdür. Proje ile özel güvenlik görevlilerimizin temel eğitiminin yanı sıra özel güvenlik yöneticiliği, kişi koruma, kıymet nakli, alarm izleme, ulaşım güvenliği, geçici toplu etkinlikler ve spor güvenliği olarak belirlenen 6 temel alanda uzmanlaşmalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik de özel güvenlik hizmetlerinin yerel güvenliğe katkılarını en üst seviyelere çıkartmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Çelik, özel güvenlik görevlilerinin suçun önlenmesinde etkin rol oynadıklarını vurgulayarak, "Özel güvenlik alanının geliştirilmesine yönelik reformlarımızdan biri de denetim süreçlerinin yeniden yapılandırılması olmuştur. Sektörel tüm unsurların denetlenmesinde rehberlikçi anlayış esas alınarak cezalandırıcı değil geliştirici ve yol gösterici bir denetim modeli hayata geçirilmiştir." dedi.

Etkinlikte EGM Dış İlişkiler Daire Başkanı Gökhan Demirtola, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Başkanı Serdar Gökhan Arıkan da konuşma yaptı.

Çalıştay ve ÖZGE Projesi hakkında

Çalıştayda özel güvenlik alanındaki güncel uygulamalar, eğitim modelleri ve uluslararası işbirliği süreçleri ele alınıyor.

Etkinliğin ilk gününde açılış konuşmalarının ardından Türkiye'de ve dünyadaki özel güvenlik uygulamaları, özel güvenlik, alan ve branş eğitimleri ile sektörel temsilcilerin sunumları gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) ve Güvenlik Endüstrisi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (GESİDER) temsilcileri de sunum yaptı.

Programda Kosova, Arnavutluk, Moldova, Sırbistan, Bosna Hersek ve Slovenya'dan ülke sunumları da yapılacak.

Çalıştayın son gününde özel güvenlik uygulamalarının yerinde incelenmesine yönelik saha çalışması ve sosyal program düzenlenecek.

Çalıştayda tanıtılan ÖZGE Projesi ile de özel güvenlik görevlilerinin mesleki yeterliliklerinin artırılması, etkin ve profesyonel güvenlik hizmetinin sunulması hedefleniyor.