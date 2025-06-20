İstanbul'da Organize Suç Operasyonu: 69 Gözaltı

İstanbul'da Organize Suç Operasyonu: 69 Gözaltı
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İstanbul'da motosikletle kurşunlama, yağma ve tehdit suçlarına karışan organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda toplam 69 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler arasında Dilan Polat'ın korumasına silahlı saldırı düzenleyenlerin de bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'da motosikletle kurşunlama, yağma ve tehdit suçlarına karışan organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 69 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Dilan Polat'ın korumasına silahlı saldırı düzenleyenlerin de olduğu öğrenildi. Saldırı anına ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Kağıthane'de bir müzikhole el bombalı saldırı düzenleyen şüphelilerin peşine düştü. Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren kişilerin 'Gündoğmuşlar' çetesi olarak bilinen organize suç örgütü üyelerinin olduğu saptandı. Çalışmalarda aynı çete üyelerinin Bahçelievler, Beşiktaş, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Sarıyer'de de farklı 15 eyleme karıştıkları belirlendi. Ekipler çalışmalarını tamamladıktan sonra şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

DİLAN POLAT'IN KORUMASINA YÖNLELİK SALDIRIYI DALTONLAR YAPTI

Öte yandan polis ekipleri çalışmalarına devam ederken Ümraniye'de bir hastanede tedavi gören Dilan Polat'ın korumasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından organize polisi, olaya ilişkin incelemelere başladı. Polis ekipleri, saldırının azmettiricisinin Yunanistan'da gözaltına alınıp serbest bırakılan 'Daltonlar' olarak bilinen organize suç örgütü yöneticilerinden Bünyamin Yıkar'ın olduğunu belirledi. Saldırıdan yaklaşık 30 saat sonra olaya karışan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

69 GÖZALTI

Ekipler 3 farklı operasyonda toplam 69 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 111 ruhsatsız tabanca, 112 şarjör, 5 susturucu, 85 çeşitli çaplarda fişek ve 1.007 silah mekanizması ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 29'u hakkında tahkikat işlemleri sürerken, adliyeye sevk edilen 2 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 38 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dilan Polat'ın korumasına saldırı düzenlendiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin koruma Alper Ş.'ye silah ateş açtığı ve kaçtığı anlar yer aldı.

SİLAHLAR EMNİYETTE SERGİLENDİ

Operasyonlarda ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi. Sergiye İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Yıldız silahları inceledikten sonra operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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