İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı

İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve çevresindeki illerde etkili olması beklenen rüzgar ve fırtına hakkında uyarı yapıldı. İstanbul Valiliği tarafından duyurulan uyarıda ise, "Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı. Ayrıca Silivri, Arnavutköy ve Şile'de denize girmek yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevre iller için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısında bulundu.

İstanbul'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

VALİLİK UYARDI: DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI

Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bölgemizde kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre; halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın 14.08.2025 Perşembe günü gece saatlerine kadar İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'nin batı ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde eseceği bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

SİLİVRİ, ARNAVUTKÖY VE ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Silivri, Arnavutköy ve Şile Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamalarda, kuvvetli rüzgar ve dalga nedeniyle bu ilçelerde denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede

Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKainat dan Önce Hep Yoklukmuş ve Sessizmiş:

Kurban olurum ben sana istanbul. Seni çok seviyorum istanbulum.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak

Kuyumculardan altın için rekor tahmin! Hem tarih hem de rakam verdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.