İstanbul'da korkunç cinayet; kır düğün salonunun bahçesine gömmüşler

İSTANBUL'da 2 buçuk aydır kayıp olarak aranan Fatih Demir'in husumetli olduğu arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüphelilerin cinayetten saatler önce Silivri'de birlikte yemek yedikleri Fatih Demir'i öldürüp kır düğün salonunun bahçesine gömdükleri belirlendi. Ceset polis ekipleri tarafından gömüldüğü yerden çıkarılırken, şüpheliler adliyeye sevk edildiler

İstanbul'da Fatih Demir'in kardeşi bir süre kendisinden haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu. 25 Mart 2022 tarihinde yapılan müracaatın ardından polis harekete geçti. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kayıp olan Fatih Demir'in 24 Mart 2022 tarihinde son olarak 8 yıldır arkadaşları olan İlhan Ç. ve Kurban Ç. kardeşlerle görüldüğünü belirledi.

KATİLLERİYLE ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE YEMEK YEDİĞİ BELİRLENDİ

İKİNCİ KATTAN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan şüphelilerden İlhan Ç. ile Kurban Ç.'nin cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin olayın anlık geliştiğini söyleyerek, eski bir husumet yüzünden tartışma çıktığını bu sırada Fatih Demir'i öldürdüklerini söyledikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.