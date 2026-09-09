İstanbul'da Kore gazileri için 'Teşekkür ve Anma Konseri' düzenlendi

Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosluğu, Kore Kültür Haftası kapsamında, Kore gazilerine yönelik "Teşekkür ve Anma Konseri" düzenledi.

Daejeon Büyükşehir Belediyesi ve Kore-Türkiye Dostluk Derneği işbirliğiyle, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde yapılan etkinliğe, Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Taeyoung Park ve davetlilerin yanı sıra Kore Savaşı gazileri ve aileleri katıldı.

Etkinlik, Kore gazilerini anlatan video gösterimiyle başladı.

Burada konuşan Park, Kore gazileriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Güney Kore ile Türkiye'nin Kore Savaşı sırasında kurduğu "kan kardeşliğinin" bugün de güçlü şekilde devam ettiğini belirten Park, "Uzak Kore topraklarında gençliklerini feda ederek Kore Cumhuriyeti'nin özgürlüğünü savunan değerli Türk gazilerimizin fedakarlıkları, bugün dahi Kore halkının gönlünde derin bir şekilde yaşamaktadır." dedi.

Bugünkü konserin iki ülke arasındaki özel bağı yeniden hatırlatmak ve Kore gazilerine duyulan minneti ifade etmek amacıyla düzenlendiğini dile getiren Park, koronun seslendireceği eserlerin iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştirmesini temenni etti.

Konuşmanın ardından Daejeon Büyükşehir Belediyesini temsil eden Camerata Vocale Daejeon Korosu, konserde Kore koro müziğinin seçkin eserlerini seslendirdi.

"Birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlayan şey kültürel alışveriştir"

AA muhabirine konuşan Başkonsolos Park, İstanbul'daki görevine kısa süre önce başladığını belirterek, Kore Kültür Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Etkinlik için Güney Kore'nin Daejeon kentinden tanınmış bir koroyu İstanbul'a getirdiklerini anlatan Park, "Birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlayan şey kültürel alışveriştir, ayrıca buna dayanarak Türkiye ile Kore arasındaki pek çok işbirliği alanını da genişletebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Kore Kültür Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerine işaret eden Park, konserin ilk kültürel etkinlik olduğunu, cuma günü ise geleneksel Kore danslarının sergileneceği bir gösterinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki dostluğun ortak tarihe dayandığını vurgulayan Park, Kore Savaşı sırasında Türk askerlerinin katkılarının Kore halkı tarafından takdirle hatırlandığını belirtti. Park, "Kardeş ülkeler olduğumuzu söyleyebiliriz, kan kardeş." dedi.

Gelecek yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümünün kutlanacağını dile getiren Park, bunun Türkiye ile Güney Kore arasındaki dostluk ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

"Bu sadece bir konser değil, iki halk arasındaki duygusal buluşmadır"

Camerata Vocale Daejeon Sanat Yönetmeni ve Baş Şefi Winfried Toll da İstanbul'da 1990'lı yıllarda da konser verdiğini söyledi.

Türkiye turnesinde sanatsal bir konser programını özel bir etkinlikle birleştirdiklerini anlatan Toll, Kore Savaşı'nın iki ülke arasında özel bir bağ oluşturduğunu dile getirdi.

Toll, "Bu sadece bir konser değil, aynı zamanda iki halk arasındaki duygusal bir buluşmadır." değerlendirmesinde bulundu.

Program kapsamında iki ülke arasındaki dostluğu müzikle yansıtmak istediklerini belirten Toll, bu kapsamda Türk halk müziğinin tanınmış eserlerinden "Katibim"in varyasyonlarının yanı sıra geleneksel Kore eserlerini seslendirdiklerini ifade etti.

Toll, konserin ardından Ankara'da sahne alacaklarını, Türkiye programı sonrasında ise Yunanistan'a geçeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA