İstanbul'da Köprüler Meme Kanseri İçin Pembe Işıkla Aydınlatıldı

Güncelleme:
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Kansersiz Yaşam Derneği öncülüğünde meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı. Farkındalık çalışması İstanbul’un simge yapılarında devam ediyor.

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, meme kanserinde farkındalığı artırmak amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.

Kansersiz Yaşam Derneğinin öncülüğünde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında İstanbul'un simge yapılarında başlatılan farkındalık çalışması sürüyor.

Bu kapsamda önemli gün ve aylarda renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan iki köprü, bu kez de meme kanserinde farkındalığı artırmak için pembe renge büründü.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
Haberler.com
