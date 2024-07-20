KKTC İstanbul Başkonsolosluğu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu

KKTC İstanbul Başkonsolosluğunca, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunuldu.

"20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" kapsamında düzenlenen törene, ???????KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, 1. Ordu Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinden temsilciler ile Kıbrıs gazileri ve sivil toplum kuruluşlarından yetkililer katıldı.

Başkonsolos Demirel ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin anıta çelenk sunmasının ardından şehit ve gaziler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Fatma Demirel, bugünün Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe, Kıbrıs Adası'nın ise barış ve huzura kavuştuğu bir gün olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türklerinin, ada üzerinde Türklüğünü, inançlarını ve ananelerini gözeterek var olmaya devam eden kararlı ve dirayetli bir halk olduğunu dile getiren Demirel, İngiliz sömürge döneminin sona ermesiyle Kıbrıslı Türklerin kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nde eşit haklara sahip olmasının, Rum ve Yunan tarafını rahatsız ettiğini aktardı.

Demirel, bu süreçte Kıbrıslı Türklere yönelik saldırıların sürdüğünü, toplu katliamlara maruz kaldıklarını, yerlerinden edildiklerini ancak hiçbir zaman boyun eğmediklerini belirterek, "1960 yılında kurulan ortak cumhuriyetin ömrü sadece 3 yıl olabilmiştir. Esas emelleri adayı Helenleştirmek olan Rum-Yunan ikilisi, Türkleri yok etmek için saldırılara başlamış, göç etmek zorunda kalan halkımız gettolara sıkışmış, ekonomik sıkıntılar içerisinde 11 yıl boyunca kendi yaptıkları silahlarla ve ana vatan Türkiye'nin desteğiyle vatanı ve hürriyetini savunmuştur." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta idareyi ele geçirmek, Türkleri yok etmek amacıyla darbe yaptığını ifade eden Demirel, siyasi çabalardan bir sonuç alınamayacağını gören dönemin başbakanı Bülent Ecevit ve koalisyon ortağı Necmettin Erbakan'ın aldığı kararla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya çıktığını, amaçlarının kan dökülmesine son vermek ve adada barış ve huzuru tesis etmek olduğunu kaydetti.

Mehmetçiğin, Kıbrıs'taki mücahitlerle kucaklaşarak her türlü imkansızlığa rağmen çok büyük bir kahramanlık sergilediğini ve soydaşlarına sahip çıkarak etnik temizlik hareketlerini durdurduğunu dile getiren Demirel, "16 Ağustos 1974 tarihinde ikinci harekatla Kıbrıs Türk toplumu için güvenle yaşayabilecekleri bir alan oluşturulmuştur. Esasen şanlı ordu, dünyada kurulan en son Türk devletinin de sınırlarını belirlemiştir." diye konuştu.

Demirel, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlayarak, harekat esnasında hayatını kaybeden şehitleri anıp anı defterini imzaladı.